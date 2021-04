Où les personnages DLC de Mortal Kombat sont-ils classés de manière compétitive?

Nous jetons un coup d’œil aux personnages DLC de Mortal Kombat 11 dans le paysage concurrentiel.

Un sujet assez controversé dans FGC est les personnages DLC, ou achetables, et leur viabilité dans le jeu compétitif. On pourrait, et certains le font, affirmer que les développeurs et les éditeurs ont une incitation innée à créer un personnage à tout le moins un peu bouleversé pour leurs jeux. Une tactique courante évoquée dans cette discussion est de libérer un personnage puissant, de générer des ventes précoces, puis de les corriger au fil du temps pour être plus en phase avec le reste de la liste.

Mortal Kombat n’est pas étranger aux personnages DLC de sa franchise. Pour Mortal Kombat 11, douze de ses trente-sept personnages proviennent de ses deux DLC spécifiques aux personnages (Kombat Pack un et deux) ainsi que de l’extension de l’histoire Aftermath. Bien sûr, tout cela est inclus dans le Mortal Kombat 11 Ultimate sorti il ​​y a quelques mois.

Selon de nombreux acteurs professionnels de la scène, en ce qui concerne la viabilité des personnages DLC dans Mortal Kombat, c’est un peu mélangé avec seulement une poignée de personnages restant compétitifs après leur sortie.

De nombreuses listes de niveaux MK11 placent le nouveau Joker et Fujin comme les gagnants clairs de la roulette DLC, avec Shang Tsung et Sheeva venant juste dans le niveau ci-dessous.

Le Joker

SonicFox est peut-être le joueur le plus reconnaissable qui utilise Le Joker pour participer à des tournois à enjeux élevés tels que la saison inaugurale de la WePlay Ultimate Fighting League, dans laquelle ils ont obtenu une réinitialisation de support et une victoire sur Tekken Master. Et avant cela, lors de Final Kombat 2020, SonicFox a vaincu Liu Kang de NinjaKilla avec Joker dans une nouvelle fois une série de réinitialisation de support et de victoire.

Le Joker est un personnage brutal contre lequel les concurrents de MK doivent se battre. Cela demande beaucoup de pratique pour bien faire, son champion SonicFox abandonnant parfois certains des combos les plus complexes du personnage dans le feu d’une finale de tournoi.

Tout cela fait de Joker un personnage parfait pour les joueurs spécialisés qui sont prêts à consacrer des heures à apprendre non seulement ce que le personnage peut faire, mais aussi ce qu’il doit faire pour gagner certains matchs. Les nouveaux joueurs, cependant, c’est compliqué. On peut certainement prendre le Joker et y trouver du succès, mais si vous ne faites que commencer, il serait peut-être préférable de maîtriser les mécanismes de base du jeu, puis de vous lancer dans un rôle dans lequel vous vous sentez le plus à l’aise.

Fujin

Fujin est un autre personnage DLC très apprécié dans Mortal Kombat 11, son plus grand ambassadeur étant Hayatei de Panda. Le Canadien avait une main avant que le dieu du vent n’entre dans le match, mais ce n’est qu’après le passage à Fujin qu’il est devenu clair que les deux étaient faits l’un pour l’autre.

Comme Joker, Fujin reste un personnage spécialisé dont le pouvoir vient de sa mobilité à travers la scène, ce que la plupart des joueurs pourraient avoir du mal à saisir si les footballeurs leur échappent également. En plus de cela, les capacités anti-aériennes limitées de la plupart des joueurs du jeu donnent à Fujin une grande liberté pour se positionner à un endroit avantageux.

Sheeva

Pas de liste de personnages DLC dans le monde compétitif sans mentionner le ciel qui arrête Kween elle-même, Sheeva. Un personnage que toute personne ayant participé au jeu en ligne depuis sa sortie connaîtra très bien, encore plus après l’inclusion de variations personnalisées dans le jeu en tournoi. Un Grampa F0xy est le principal banderole du personnage, bien qu’il s’agisse principalement d’une blague de son propre aveu.

De manière générale, ce qui rend Sheeva puissante est une combinaison de spéciales avec son feu jette le saut, comme mentionné précédemment, qui suit ses adversaires. Ce dernier est une capacité particulièrement inclinable, car les joueurs peuvent clairement comprendre comment l’éviter et le punir, mais il vous surprend toujours si vous ne vous êtes pas entraîné depuis un moment.

Shang Tsung

Ce mec était dans les films! Blague à part, Shang Tsung est un personnage puissant dans l’univers du jeu, et cela se traduit en quelque sorte par des performances compétitives. Lors de la saison 1 de WUFL, le joueur russe ArnKratos a fait preuve de beaucoup de talent avec le sorcier mystique en obtenant une improbable 7e place.

Les principales forces de Shang Tsung sont ses attaques à distance, que de nombreux joueurs ont critiquées, lui permettant d’infliger des dégâts de puce et de garder à distance des affrontements dangereux. Cela fait de lui un personnage confortable pour les joueurs intermédiaires, qui sont bien conscients de ses combos potentiels mais qui ont encore besoin de ralentir le rythme du combat pour rassembler leurs pensées.

