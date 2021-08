Où les propriétaires locatifs sont-ils les plus confiants quant aux perspectives du secteur ?

La confiance parmi les propriétaires locatifs augmente à l’échelle nationale, mais il existe certains domaines où les propriétaires sont particulièrement confiants quant aux perspectives du secteur avec une demande croissante et des périodes d’inactivité plus courtes.

Chaque trimestre, la National Residential Landlords Association (NRLA) entreprend une enquête demandant aux propriétaires s’ils se sentent plus ou moins confiants quant à la réalisation de leurs objectifs par rapport au trimestre précédent.

La confiance des propriétaires nationaux a augmenté pour le troisième trimestre consécutif. La confiance est également au plus haut niveau enregistré au cours des 10 trimestres de fonctionnement de l’indice. Il s’agit de la tendance la plus soutenue observée pour la confiance des propriétaires dans le secteur locatif.

Au cours de la dernière année, 15 % des propriétaires-bailleurs interrogés ont acheté un bien. Ceux qui ont acheté ont cité les changements anticipés des conditions économiques comme le facteur le plus influent dans leurs décisions de portefeuille immobilier. Les propriétaires qui ont acheté récemment semblent particulièrement optimistes quant à l’avenir.

Récemment, il y a eu une tendance à une proportion croissante de propriétaires locatifs prévoyant d’acheter des propriétés supplémentaires. La proportion de propriétaires prévoyant d’acheter l’année prochaine est 50 % plus élevée qu’au premier trimestre 2020 avec 22 % de propriétaires. C’est le cinquième trimestre consécutif où cela augmente. De plus, il s’agit du chiffre le plus élevé enregistré depuis le début de cette enquête.

Zones avec les propriétaires les plus et les moins confiants

Dans plusieurs régions, la confiance des propriétaires est supérieure à la moyenne nationale. Yorkshire and the Humber ouvre la voie avec les propriétaires les plus confiants. Les West Midlands, le nord-ouest, le sud-ouest, l’est de l’Angleterre et les East Midlands se situent tous au-dessus de la moyenne nationale de confiance des propriétaires.

Bien que la confiance parmi les propriétaires ait généralement augmenté, le nord-est, le sud-est et les East Midlands ont connu une baisse de confiance par rapport au trimestre précédent. Inner London est l’endroit où les propriétaires sont les moins confiants en Angleterre et au Pays de Galles. Et le nord-est, Londres, le Pays de Galles, l’extérieur de Londres et le sud-est voient également la confiance des propriétaires en dessous de la moyenne nationale.

La demande croissante des locataires

L’enquête de la NRLA a révélé que les propriétaires ont constaté une augmentation de la demande des locataires pour le deuxième trimestre consécutif. Interrogés sur leur perception de la demande dans leur quartier, les propriétaires-bailleurs déclarent avoir noté une augmentation plutôt qu’une diminution.

Le score net qui en résulte est le plus élevé que la NRLA ait connu depuis que l’association a commencé à enregistrer la demande au deuxième trimestre de 2019. Ce score a également augmenté de près de 10 points de pourcentage depuis le trimestre précédent.

Périodes vides plus courtes

Au niveau national, 67 % des logements vacants restent vides moins de quatre semaines. Il s’agit d’une augmentation de cinq pour cent par rapport au trimestre précédent. C’est aussi presque aussi élevé que les chiffres d’avant la pandémie, alors que ce chiffre s’élevait à 68%.

Cela montre que la majorité des propriétés des propriétaires sont livrées et remplies de plus en plus rapidement. Ces périodes vides plus courtes sont probablement dues à la forte demande et au besoin de plus de logements en Angleterre et au Pays de Galles.

Avec une demande croissante et des périodes d’inactivité plus courtes dans le secteur locatif privé, la confiance des propriétaires pourrait encore croître. Cela pourrait alors amener davantage d’investisseurs à élargir leurs portefeuilles au cours du prochain trimestre.