Où les stades de Manchester United, Leeds et Arsenal se classent dans le tableau des capacités de la Premier League alors que les fans devraient être autorisés à revenir

Liverpool a confirmé qu’il augmenterait la capacité d’Anfield de 7 000.

En raison d’être prêts pour la saison 2023-24, les Reds étendront le stand d’Anfield Road, avec le niveau inférieur rénové et un nouveau niveau supérieur créé.

Anfield accueillera bientôt plus de 61 000 personnes

Liverpool continuera à jouer des matchs au stade comme d’habitude pendant la construction.

Andy Hughes, directeur général du Liverpool FC, a déclaré : « Nous avons clairement indiqué dès le début que pour que cette expansion se réalise, nous avions besoin de la coopération des résidents locaux et de la communauté, pour naviguer avec succès dans le paysage de planification complexe, et pour s’assurer que le projet est financièrement viable.

« Nous avions besoin de certitudes pour que ce projet avance et nous sommes maintenant en mesure de pouvoir avancer.

“Nous avons commencé ce voyage en 2014 et sommes reconnaissants à tous pour les contributions qu’ils ont apportées pour amener le projet à ce stade.”

Les travaux sur Anfield porteront sa capacité globale à plus de 61 000, ce qui en fera le troisième plus grand stade de Premier League du pays.

Donc, ici, sur talkSPORT.com, nous avons classé le reste des stades de Premier League en fonction de leur capacité.

Old Trafford est le plus grand stade de club au Royaume-Uni

Stades de Premier League classés par capacité

Old Trafford – Manchester United (74 994) Tottenham Hotspur Stadium – Tottenham (62 303) Anfield – Liverpool (61 000) Emirates – Arsenal (60 704) London Stadium – West Ham (60 000) Etihad Stadium – Man City (55 097) St James’ Park – Newcastle (52 354) Villa Park – Aston Villa (42 682) Stamford Bridge – Chelsea (41 631) Goodison Park – Everton (39 572) Elland Road – Leeds (37 890) St Mary’s Stadium – Southampton (32 505) King Power Stadium – Leicester (32 312) Molineux – Loups (32 050) The Amex Stadium – Brighton (30 750) Selhurst Park – Crystal Palace (26 125) Carrow Road – Norwich (27 244) Vicarage Road – Watford (21 577) Turf Moor – Burnley (21 401) Brentford Community Stadium – Brentford (17 250)

Old Trafford de Manchester United continue d’être le plus grand stade de club du pays et il est toujours question de l’augmenter.

Tottenham n’a que récemment sauté à la deuxième place, deux devant ses rivaux du nord de Londres, Arsenal, lorsque leur nouveau stade a été achevé.

Leeds a pu accueillir de nouveau ses fans lors de sa deuxième saison en Premier League sur une Elland Road qui peut accueillir près de 38 000 personnes.

Le Tottenham Hotspur Stadium a ouvert ses portes en 2019