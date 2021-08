Rod Roddenberry et des fans du monde entier ont célébré le centenaire de son père Gene à la fois en ligne et hors ligne, avec des initiatives comme #ThinkTrek, #TalkTrek et #WearTrek pour n’en nommer que quelques-unes. J’ai eu le plaisir de parler avec l’actuel PDG de Roddenberry Entertainment, et quand je lui ai demandé où il voyait le plus son père dans la nouvelle série télévisée et d’autres œuvres postérieures à la mort de Gene, il a répondu :