Où manger après le verrouillage – WWD

PARIS – Après avoir été fermée pendant sept mois en raison de la pandémie de coronavirus, la scène des restaurants parisiens est de retour en force.

Les grands chefs ont profité de la période de confinement pour travailler sur de nouveaux concepts de street food destinés à séduire une clientèle locale, en l’absence d’une grande partie des visiteurs étrangers habituels de la capitale française.

Le chef étoilé Yannick Alléno a transformé son bistrot et bar à vin Allénothèque en un pop-up de burgers d’été appelé Burger Père & Fils, tandis qu’Alan Geaam a lancé Sâj, un comptoir à emporter servant des pains plats libanais farcis.

Signe du remaniement des rangs traditionnels de la gastronomie française, le chef Jean Imbert, 39 ans, a été nommé la semaine dernière chef de cuisine de l’hôtel Plaza Athénée, succédant à la légende de l’industrie Alain Ducasse, qui occupait ce poste depuis 20 ans.

Lauréat de l’édition française de « Top Chef » en 2012, Imbert dirige deux entreprises avec le musicien Pharrell Williams : Swan à Miami et To Share à Saint-Tropez dans le sud de la France. Plus tard cette année, il ouvrira un restaurant dans le siège rénové de Dior, avenue Montaigne à Paris.

Pendant ce temps, les grands groupes hôteliers s’affairent à implanter de nouveaux sites à travers la ville. Parmi les projets à venir du groupe Moma, citons une nouvelle succursale du Café Lapérouse et le restaurant Mimosa du chef Jean-François Piège, inspiré de la Côte d’Azur, tous deux devant ouvrir à l’intérieur de l’Hôtel de la Marine récemment rénové sur la Place de la Concorde.

De son côté, Paris Society a lancé sa nouvelle trattoria italienne Bambini au Palais de Tokyo, en plus d’un bar et d’un restaurant sur le toit du nouveau concept store Sacré Cœur, proposant des tapas italo-mexicaines, gracieuseté des chefs résidents Lorenzo Rennella et Pepe Iglesias. Voici une sélection de nouvelles adresses à découvrir à Paris :

HALLE AUX GRAINS

Pour le restaurant de son nouveau musée d’art contemporain de la Bourse de Commerce à Paris, le milliardaire François Pinault a fait appel au duo primé père-fils Michel et Sébastien Bras, dont le concept de la Halle aux Grains s’inspire des origines du bâtiment en tant que bourse aux grains .

Originaires de Laguiole dans la région peu peuplée de l’Aubrac, dans le sud de la France, ils se spécialisent dans une cuisine contemporaine à base de produits locaux de saison.

« A chaque projet que nous avons entrepris, que ce soit sur le viaduc de Millau ou au musée Soulages de Rodez, nous souhaitons toujours créer une carte liée à l’histoire du lieu, et ici bien sûr, il y avait ce très lien fort avec les céréales, donc c’est devenu le fil conducteur », a déclaré Sébastien Bras à WWD.

Les cuisiniers travaillaient avec toutes les variétés de céréales et de graines, notamment l’amarante, le kamut, la fève, la luzerne, le millet, l’orge et le lin. « Nous l’avons goûté, germé, grillé, soufflé, infusé, fermenté et cuisiné de mille manières pour composer cette nouvelle écriture, raconte Michel Bras.

Le menu comprend également une nouvelle interprétation de sa signature «coulant au chocolat», un biscuit chaud avec un centre de chocolat liquide, accompagné ici d’une glace à l’avoine grillée.

Pour l’intérieur, les designers industriels Ronan et Erwan Bouroullec ont utilisé du fer forgé pour les tables, les sièges et les lampes, et ont ponctué l’espace d’épaisses verreries vertes et brunes produites près de Venise, en Italie. Les rideaux ajourés sont confectionnés en tissu guipure, emprunté à l’univers de la haute couture.

« C’est extrêmement confortable, mais la langue est assez nouvelle, explique Ronan Bouroullec. « C’est assez contemporain, brut et direct, mais en même temps, il y a une vraie douceur. Pinault a sa propre salle à manger privée sur le site, qui pourrait rapidement devenir la table de déjeuner électrique ultime de la ville.

Halle aux grains

Bourse de Commerce

2 rue de Viarmes

75001 Paris

Tél : +331 82 71 71 60

halleauxgrains.bras.fr

FORÊT

Après avoir ouvert deux restaurants sur le toit des Galeries Lafayette — restaurant végétarien Creatures et fish spot Tortuga — Julien Sebbag met la viande au menu avec Forest, son dernier concept ouvert en partenariat avec Moma Group sur l’esplanade du Musée d’Art Moderne de Paris, avec vue sur la Tour Eiffel.

« Forest est un lieu d’expérimentation qui s’attache à respecter une éthique fondamentale : l’éco-responsabilité. Nous la voyons comme une sorte de forêt post-apocalyptique, dans un futur proche, où la nature essaie de reprendre sa juste place. En toute humilité, nous essayons de le soutenir avec des plats qui privilégient le recyclage, des aliments d’origine locale et une véritable célébration de l’artisanat », a déclaré Sebbag.

Parmi les plats qui sortent de la cuisine ouverte, on retrouve des pleurotes flambés au Mezcal Unión ; salade d’asperges et petits pois, et un carpaccio de courgettes colorées aux olives kalamata. Les cocktails, développés en partenariat avec la marque de vodka Belvedere, mettent en avant les ingrédients fermentés.

Sebbag a choisi Dorion Fiszel comme directeur artistique, en charge de l’animation musicale du restaurant, qui déménagera à l’intérieur à l’automne.

forêt

Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris

11 avenue du Président Wilson

75016 Paris

Tél : +331 84 25 12 22

forêt-paris.com

MAISON DE LA TRUFFE

Alors qu’elle s’apprête à fêter ses 90 ans l’année prochaine, le spécialiste de la truffe La Maison de la Truffe a fait appel au créateur de mode Alexis Mabille pour rafraîchir sa boutique historique et son restaurant de la place de la Madeleine. Mabille, dont l’agence de décoration d’intérieur Beau Bow est également à l’origine du décor du Froufrou et du célèbre cabaret Le Boeuf sur le Toit, a opté pour un design chaleureux inspiré par la nature.

« Le bois, la pierre et le végétal évoquent un sous-bois boisé enveloppant et réconfortant. La marqueterie de chêne ciré crée des effets optiques. Les lambris ouvrent des fenêtres sur des tapisseries luxuriantes, des lames de verre et des pierres apparentes, comme si ce salon parisien était situé au cœur d’une forêt luxuriante », précise le créateur.

Fondée en 1932 par des truffiers de la ville de Carpentras, la Maison de la Truffe s’est dotée d’un espace de dégustation en 1978. Désormais propriété du Groupe Caviar Kaspia, elle commercialise également des truffes fraîches et conservées, ainsi que des condiments aromatisés, huiles d’olive, fromages, sauces et foie gras.

Maison de la Truffe

19 place de la Madeleine

75008 Paris

Tél : +331 42 65 53 22

maison-de-la-truffe.com

