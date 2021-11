Où Nick Lachey se tient avec l’ex Jessica Simpson après ses mémoires

En écrivant sur son divorce avec Lachey, Simpson admet qu’elle a refusé un rôle dans le film bien-aimé, mettant en vedette Ryan Gosling et Rachel McAdams. Lors d’un vol à destination de Dallas après avoir dit à Lachey qu’elle voulait divorcer, il a été annoncé que The Notebook commencerait à être regardé par les passagers.

« Le film le plus romantique du monde, et je quittais Nick », écrit Simpson. « Je savais exactement de quoi parlait le film parce que j’avais lu le script, mais je l’ai refusé parce qu’ils n’avaient pas bougé de retirer la scène de sexe. Et cela aurait été avec Ryan Gosling, entre tous. »

Simpson connaissait Gosling depuis l’époque du Mickey Mouse Club, lorsqu’elle a auditionné pour participer à la série. Bien qu’elle n’ait pas obtenu le poste, Simpson a dit Jimmy Kimmel qu’elle a renoué avec l’ancien Mouseketeer Justin Timberlake après son divorce avec Lachey. Lors de la récente interview de Jimmy Kimmel Live, Simpson a déclaré qu’elle avait partagé un baiser avec Timberlake, qui aurait ensuite envoyé un texto à Gosling.

« Apparemment, lui et Ryan Gosling avaient parié sur qui m’embrasserait en premier à l’âge de 12 ans », a déclaré Simpson à Kimmel. « Et alors, il a envoyé un texto à Ryan et lui a dit qu’il avait gagné le pari. Et je me suis dit : ‘Oh, d’accord. Euh… Alors on ne s’embrasse plus. C’est fait.' »