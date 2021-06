Où obtenir des beignets gratuits et bon marché aujourd’hui – .

Nous sommes presque à mi-chemin de 2021, et il est honnêtement assez surprenant que nous ayons atteint ce stade. En tant que tel, ce n’est peut-être pas une mauvaise idée de se faire plaisir, et le vendredi 4 juin se trouve être la Journée nationale du beignet. Cela peut sembler une blague, mais nous écrivons à ce sujet depuis quelques années maintenant, et nous avons certainement attrapé quelques beignets gratuits en cours de route.

Il est possible que vous ayez déjà fait le plein de beignets pour l’année, puisque Krispy Kreme les a offerts gratuitement à tous ceux qui reçoivent un vaccin COVID, mais il n’y a jamais de mauvais moment pour obtenir un beignet gratuit, alors lisez la suite pour toutes les offres que nous avons trouvées en ligne.

Gardez à l’esprit que la participation peut varier selon le magasin et l’emplacement, alors assurez-vous de vous enregistrer avant de faire le trajet. Cela dit, voici les meilleures offres disponibles lors de la Journée nationale du beignet 2021 :

DiGiorno: La célèbre entreprise de pizzas surgelées célèbre la Journée nationale des beignets avec une promotion à durée limitée qui récompensera 10 gagnants avec une boîte de six « DiGiornuts », qui sont précisément ce à quoi ils ressemblent. DiGiorno décrit la concoction comme “un délicieux beignet, farci de fromage mozzarella, garni de la sauce DiGiorno signature, encore plus de fromage et agrémenté de vos garnitures de pizza préférées”. Répondez à ce tweet sur le profil de DiGiorno avec #Sweepstakes pour participer.

Beignets de canard: Célébrez la Journée nationale du beignet avec un sucre à la cannelle gratuit, du sucre en poudre ou un beignet nu lorsque vous visitez un point de vente Duck Donuts.

Dunkin’: Les établissements Dunkin’ participants à l’échelle nationale offrent aux clients un beigne classique gratuit de leur choix à l’achat de toute boisson, jusqu’à épuisement des stocks.

Krispy Kreme: En plus de l’offre continue de beignets glacés originaux gratuits pour les vaccinés, Krispy Kreme offre également à chacun un beignet gratuit de son choix le 4 juin.

Beignets et café de LaMar: Visitez la boutique Lamar pour obtenir un beignet glacé Ray’s Original gratuit.

Shipley Do-Nuts: Obtenez un « Do-Nut » glacé gratuit de 5h à 12h avec tout achat.

Os fumés: Obtenez un Bag O’ Donuts gratuit lorsque vous dépensez 40 $ ou plus le 4 juin.

Tim Hortons: Du 3 juin au 15 juin, vous pouvez obtenir un beigne classique ou spécialité de Tim Horton pour 50 cents si vous vous inscrivez au programme de récompenses et effectuez un achat d’au moins 50 cents.

En plus de tous les endroits énumérés ci-dessus, assurez-vous de fouiner et d’appeler les restaurants locaux pour voir s’il y a encore plus d’offres autour de vous dont vous pouvez profiter aujourd’hui.

