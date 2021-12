Où obtenir des boosts d’XP, des échanges de défis

Photo : Microsoft

Hier soir, j’ai acheté une canette de Pringles principalement au motif que cela m’accorderait un boost d’XP dans Halo Infinite, seulement pour découvrir que je ne pouvais pas réellement utiliser le code. Vous voyez, je devrais télécharger une photo de mon reçu sur le site Web de l’entreprise. Le processus a un certain sens (vous voudriez empêcher les gens de se promener dans la charcuterie et de scanner les codes QR des collations qu’ils ne paient pas) mais allez, qui diable s’accroche aux reçus ces jours-ci ?

Je ne me suis pas retrouvé avec mon boost d’XP (trombone triste), mais j’ai obtenu une place au premier rang de la campagne de promotion croisée bizarre et expansive de Halo Infinite. Tout comme le lancement des autres principaux jeux Halo, vous pouvez désormais voir le non-visage de Master Chief sur une litanie de collations, de boissons énergisantes et de chaînes de restauration rapide.

La plupart de ces promotions ont un argument de vente clair. L’engagement dans la partie multijoueur de Halo Infinite, qui est à toutes fins pratiques disponible sur Xbox et PC depuis environ trois semaines maintenant, est largement motivé par une passe de combat de 100 niveaux. Chaque 1 000 XP que vous gagnez, principalement en éliminant des défis quotidiens et hebdomadaires, vous monterez d’un niveau. Et au fur et à mesure que vous progressez, vous débloquez diverses options cosmétiques pour votre avatar Halo.

À la suite de quelques réactions vocales à propos du rythme de progression glacial de Halo Infinite, le développeur 343 Industries a peaufiné le système afin que vous puissiez gagner de l’XP simplement pour avoir suivi les matchs jusqu’à la fin. Mais le moyen le plus rapide de progresser est toujours d’éliminer n’importe quel nombre de vos 20 défis hebdomadaires alloués, des tâches comme « Obtenir cinq doubles victoires en PvP » ou « Gagner trois matchs de capture du drapeau ».

Vous pouvez acheter des boosts d’XP et défier des swaps dans le magasin de microtransaction de Halo Infinite au prix de 2 $ pour quatre (deux boosts, deux swaps). Vous pouvez également gagner certains des deux lors d’un clip régulier en vous frayant un chemin à travers la passe de combat. Mais alors que le Battle Pass propose des échanges au fur et à mesure, vous devez pour la plupart acheter ces articles pour rendre vos défis plus gérables. Les propriétaires de Game Pass bénéficient cependant d’une petite remise.

Capture d’écran : Chipotle / Kotaku

Cette boîte de Pringles, si j’avais gardé mon reçu, m’aurait donné un objet à usage unique appelé un boost d’XP. En activant cela, je doublerais le montant d’XP que je gagne pendant une heure. Pendant ce temps, en tapant le code promotionnel « Halo117 » sur une commande passée numériquement auprès de Chipotle, la chaîne fast-casual, je pourrais théoriquement gagner cinq échanges de défis. Ceux-ci me permettraient d’échanger tous les défis hebdomadaires que je trouverais un peu trop difficiles. (Les échanges de défis ne fonctionnent pas pour les défis de synthèse, les derniers que vous obtenez chaque semaine.)

Rockstar, la boisson énergisante, propose sans conteste la promotion croisée la plus alléchante (une campagne à ne pas confondre avec la collaboration « gagnez une Xbox et allez en France » de l’année dernière avec Monster Energy). Chaque canette de Rockstar de marque Halo a un code sous l’onglet. En échangeant ce code, vous obtenez un cadeau quotidien d’une Xbox Series X. Chaque code que vous entrez vous donne un boost d’XP plus quelque chose, y compris des échanges de défis, des travaux de peinture pour les armes et les véhicules et des options de personnalisation pour votre bannière multijoueur. Participer au concours, cependant, ne donnera pas à Rockstar un goût autre que du jus de citron vert irradié.

Le tout est un exercice étrange pour gérer les désagréments du jeu résultant de défis difficiles ou irréalistes. De plus, les prix à gagner ne sont pas vraiment quelque chose d’enthousiasmant. Vous ne gagnez pas de produits cosmétiques rares et sucrés ou d’XP brut. Vous gagnez simplement la chance d’obtenir plus d’XP. Et les échanges de défis ne garantissent même pas un bonus. Si vous êtes aux prises avec un qui semble impossible (« faire exploser trois phacochères en PvP »), vous pouvez utiliser un échange et tout aussi bien vous retrouver avec un qui est en réalité impossible (« faire exploser trois guêpes en PvP »). Et vous ne tirez vraiment profit des boosts d’XP que si vous relevez des défis pendant que l’un d’entre eux est actif.

Mais c’est la nature de la bête ici – que vous déboursiez quelques dollars dans l’espoir d’obtenir une amélioration marginale de votre position. La saveur de ces Pringles ? Jalapeno rôti. Oui, même si la variété de sel et de vinaigre bien supérieure était là. Une campagne promotionnelle efficace peut rendre nul d’entre nous.