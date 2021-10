Où obtenir le charme brillant dans Pokémon Sword and Shield

La partie Crown Tundra du Pokémon Sword and Shield Expansion Pass donne aux joueurs l’accès à une nouvelle carte peuplée de plus de 100 Pokémon supplémentaires, y compris des légendaires des jeux précédents. Il s’avère que les brillants sont encore plus courants dans ce domaine. Si vous voulez attraper les versions brillantes super rares de Kyogre, Lugia et autres, votre meilleur pari est d’obtenir le Shiny Charm. Voici comment obtenir l’objet et augmenter vos chances d’attraper des Pokémon brillants.

Comment obtenir le charme brillant dans Pokémon Sword and Shield

Le Shiny Charm est un élément récurrent dans la plupart des jeux Pokémon qui augmente vos chances de trouver un Pokémon brillant dans la nature. Vous devrez suivre quelques étapes pour obtenir le charme brillant dans Sword and Shield. Les voici.

Compléter le Pokédex

Le charme brillant est une récompense qui vous est donnée après avoir terminé le Pokédex de la région de Galar. Cela signifie que vous devrez avoir attrapé et enregistré les 400 Pokémon des jeux Sword and Shield. C’est un exploit difficile car certains Pokémon sont exclusifs à Sword, et d’autres sont exclusifs à Shield.

Vous devrez échanger des Pokémon avec des joueurs possédant la version opposée si vous espérez tous les attraper. Si un Pokémon est disponible dans votre jeu, mais que vous avez du mal à le trouver, vérifiez l’entrée Pokédex spécifique pour ce Pokémon, puis affichez son habitat. Vous pourrez voir l’emplacement et les conditions météorologiques dans lesquelles le Pokémon apparaît. Notez que certains Pokémon doivent vous être donnés par un PNJ et n’apparaissent nulle part à Galar.

Parlez à l’homme de l’hôtel Circhester

Une fois que vous avez terminé le Pokédex, rendez-vous à Circhester. Tournez à droite immédiatement en entrant dans la ville et vous verrez un bâtiment avec plusieurs drapeaux suspendus. C’est l’hôtel Ionia. Entrez dans le bâtiment et prenez l’ascenseur jusqu’à un étage.

Dirigez-vous maintenant vers la pièce à l’extrême gauche du bâtiment. À l’intérieur, vous trouverez quelques personnes différentes. Dirigez-vous vers l’arrière et parlez à l’homme habillé comme un médecin fatigué. Vous pourriez le reconnaître comme l’homme qui vous a donné le charme d’attrape plus tôt dans le jeu. Après avoir vérifié que vous avez terminé le Pokédex, il vous remettra le Shiny Charm.

Une fois cela fait, vos chances de voir un brillant passent de 1/4096 à 1/1365.33. Cela augmente un peu les chances!

Augmentation du taux de brillance dans le Max Lair

Si vous avez acheté le pass d’extension, vous pourrez vous rendre dans la toundra de la Couronne. Là, vous trouverez un Max Lair qui héberge les Dynamax Adventures où vous affronterez plusieurs Pokémon Dynamax d’affilée avant de rencontrer un Dynamax Legendary. Selon @SciresM sur Twitter, si vous avez le Charme Brillant sur vous, vos chances de rencontrer un Pokémon Brillant dans le Max Lair sont 1/100, ce qui est vraiment élevé ! Cela seul vaut la peine de ramasser le charme brillant.

Attrapez tous les brillants avec le charme brillant dans Pokémon Sword and Shield !

Une fois que vous aurez attrapé tous les Pokémon de la région de Galar et terminé le Pokédex, vous pourrez vous rendre à l’hôtel de Circhester et recevoir le charme brillant dans Pokémon Sword and Shield. Cela vous donne également un certificat attestant que vous avez attrapé tous les Pokémon de la région de Galar Pokédex. Vous voudrez peut-être faire une capture d’écran de ce bébé et le publier sur vos comptes de médias sociaux. Bonne chasse brillante! J’espère que vous trouverez tout ce que vous cherchez.

