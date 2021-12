24/12/2021 à 15h29 CET

La flambée des infections au milieu de Noël a poussé les gens à se précipiter dans les pharmacies à la recherche d’un test d’antigène. Et puis, où obtenir un test d’antigène ? C’est la question à un million de dollars.

Le président de la Collège officiel des pharmaciens de Madrid (COFM), Luis González, a reconnu ce vendredi, veille de Noël, que il est « très difficile », bien que « pas impossible », de trouver test d’antigène dans les pharmacies de la région de Madrid.

Dans des déclarations à Efe, González a indiqué que tôt le matin dans certaines pharmacies, il y avait des files d’attente pour passer un test et beaucoup ont raccroché. l’affiche de « Nous n’avons pas de tests d’antigène, quand ils arriveront nous les informerons », un jour où de nombreux Madrilènes veulent passer le test pour se retrouver sereinement avec leur famille et leurs amis. Au total, la CAM 1.1 a distribué des millions de tests d’antigènes aux pharmacies, auxquels s’ajoutent 100 000 autres ce vendredi.

La Communauté de Madrid a commencé mercredi dernier, le 22, à distribuer des tests d’antigène aux pharmacies pour une distribution gratuite aux habitants, qui sont complets dès le matin dans la plupart des pharmacies de la région.

L’administration régionale a déjà distribué aux pharmacies 1,1 million de tests antigéniques, auxquels se sont ajoutés 100 000 autres ce vendredi et ils continueront à être distribués davantage le lundi 27 et les jours suivants.

Selon le président du COFM, Chaque pharmacie a reçu ce vendredi entre 30 et 35 tests d’antigènes du Communauté de Madrid pour une distribution gratuite, tandis que les distributeurs habituels mettent également des unités en vente pour une acquisition privée.

Ces derniers jours, il y a eu « une avalanche » de citoyens exigeant des tests d’antigène, a admis González, qui a remercié le travail altruiste et altruiste des pharmaciens qui distribuent les tests gratuits.

Il s’est excusé auprès des citoyens qui étaient en colère contre les pharmaciens alors qu’ils n’avaient pas de tests, mais « la vérité est que nous n’étions pas à blâmer parce que quand ils sont arrivés, nous les avons distribués, mais si nous n’avions pas de tests, nous ne pouvions pas les faire ».

« Il y a eu beaucoup de citoyens qui attendaient à la porte de la pharmacie et quand ils sont venus se faire soigner ils ont constaté que les tests étaient déjà terminés « , a souligné le président du COFM.

González a dit qu’il y a des pharmaciens qui recherchent des tests « jusqu’à la réalité » et que il y a des dealers non habituels qui se consacrent à la « spéculation », « jouer avec la santé des autres » et proposer des tests à un coût de 12 ou 14 euros, une situation similaire à celle vécue avec les masques en 2020.

Le président de l’Ordre officiel des pharmaciens de Madrid Il a conseillé aux Madrilènes de ne pas se rendre dans les pharmacies pour récupérer les tests gratuits ni ce samedi 25 décembre, ni dimanche 26 car seules les pharmacies seront ouvertes au service des urgences. et ceux qui ont demandé la prolongation des heures de 12 et 24 heures, il leur sera donc « très difficile » de passer un test.

A montré la confiance que Lundi prochain, le 27 décembre, il y aura des tests dans toutes les pharmacies.

D’autre part, Ce jeudi, 8 031 tests ont été effectués dans la Communauté de Madrid, avec une positivité de 24%, aux personnes présentant des symptômes compatibles avec le virus dans les 16 points mis en place dans les hôpitaux publics de la région, selon des sources du ministère de la Santé.

L’incidence cumulée à sept jours est de 1 229 cas de coronavirus pour 100 000 habitants et en 1 573 à quatorze jours, ont précisé les mêmes sources.