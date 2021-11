Où Odell Beckham Jr. et les Browns vont-ils d’ici ?

Dites ce que vous voulez du père d’Odell Beckham Jr., mais son sens du timing dramatique est indéniable.

Mardi, le jour de la date limite des échanges de la NFL 2021, Odell Sr. a republié une compilation vidéo de 11,5 minutes du quart-arrière des Browns Baker Mayfield ne voyant pas Beckham Jr. parcourir des routes grandes ouvertes ou lancer le récepteur des passes inattrapables. On ne sait pas encore si le jeune Odell partage la frustration de son père – nous pouvons confirmer que LeBron James et Dame Lillard le font certainement – ​​mais après la saison qu’il a eue, ce ne serait pas surprenant.

Les deux premières années de Beckham à Cleveland ont été difficiles, mais il a atteint un nouveau plus bas en 2021. Il n’a pas encore marqué de touché cette saison, et il est sur le point d’établir des niveaux bas de carrière en taux de capture (50 %), verges par cible (6,8) , et verges par match (38,7). Le joueur de 28 ans s’ouvre toujours régulièrement, mais Mayfield n’a tout simplement pas réussi à lui donner le ballon :

Mercredi, l’équipe d’entraîneurs des Browns a semblé aggraver la situation, disant à Beckham de ne pas venir s’entraîner même si le receveur aurait prévu d’y assister. L’explication officielle de l’équipe pour l’absence d’Odell était une blessure à l’épaule – à laquelle il est confronté depuis la semaine 6 et ne l’a pas empêché de s’entraîner auparavant – en combinaison avec une » affaire personnelle « . S’adressant aux médias mercredi, l’entraîneur-chef Kevin Stefanski n’a pas confirmé un rapport selon lequel il aurait dit au vestiaire que Beckham n’était plus membre de l’équipe, en disant : « Je voudrais juste vous le répéter : aujourd’hui, il est excusé, et nous allons voir où ça va. Quoi qu’il en soit, il semble qu’une scission se prépare; la seule question est de savoir si cela viendra après la saison ou dans les prochains jours.

Je suis sûr qu’Odell et Baker préféreraient que cela se déroule rapidement maintenant que leur connexion maladroite sur le terrain s’est propagée aux vestiaires. Mais alors que la vidéo de Beckham Sr. peut être la raison pour laquelle leur relation personnelle est sur les rochers, il n’y a pas encore d’explication satisfaisante de la raison pour laquelle leur relation professionnelle n’a pas conduit à de meilleurs résultats.

Cleveland a échangé pour Beckham avant la saison 2019, et beaucoup pensaient qu’il serait la clé pour ouvrir cette infraction et donner à Mayfield, qui sortait d’une campagne de recrue stellaire, une véritable menace de réception. Mais les deux n’ont en grande partie pas réussi à se connecter au cours des trois dernières années, et Mayfield a été plus efficace lorsque Beckham a été mis à l’écart. Les deux parties méritent une part de responsabilité pour cela. Depuis 2019, 72 récepteurs larges ont été ciblés au moins 100 fois. Seuls trois ont enregistré un taux de passes capturables inférieur à celui de Beckham au cours de cette période, selon Sports Info Solutions. Dans le même temps, le receveur mécontent a abandonné sa juste part de passes capturables – 13, pour être exact, ce qui mène les Browns au cours des trois dernières saisons.

La solution pourrait très bien être que les deux n’ont tout simplement pas la chimie requise pour former un partenariat efficace, mais on pourrait penser qu’un tel problème serait résolu d’ici la troisième année. Une explication plus plausible pourrait être que leurs jeux ne sont tout simplement pas compatibles en fonction de la façon dont Mayfield lance le ballon et de l’endroit où Beckham a tendance à suivre ses itinéraires.

Le quart-arrière des Browns a beaucoup de force dans les bras, mais il n’est pas ce que vous appelleriez un «passeur sans effort». Il a un mouvement de lancer violent qui lui permet de mettre beaucoup de chaleur sur le ballon, mais il sacrifie un peu de toucher pour le faire. Une chose qui ressort lorsque vous regardez le film de Mayfield – et vous pouvez le voir sur la compilation publiée par Odell Sr. – est son incohérence entre les deuxième et troisième niveaux de la défense : cette zone nécessite plus de contact, et c’est là que Beckham exécute beaucoup de ses itinéraires:

Focus sur le football professionnel

Beckham dirige principalement des mouches, des fouilles, des virages et des routes de couture dans les parties intermédiaires et profondes du champ. Il en a dirigé 60 en 2021, selon Sports Info Solutions, qui dirige Cleveland. Les performances de Mayfield sur de tels lancers ont été médiocres cette saison, peu importe qui est ciblé. En 40 tentatives, il a obtenu une moyenne de -0,10 EPA par jeu avec un taux de précision de seulement 40,5%. Sur les 33 quarts qui ont tenté au moins 10 de ces passes, Mayfield se classe 31e dans l’EPA et bon dernier en termes de taux de précision.

Il n’y a qu’une poignée de quarts qui peuvent réellement «faire tous les lancers», comme les éclaireurs aiment le dire, donc ce n’est pas un acte d’accusation contre Mayfield qu’il a un problème avec ceux-ci. Il s’agit cependant d’un acte d’accusation contre le partenariat Mayfield-Beckham et un staff d’entraîneurs qui n’a pas encore tiré les bonnes ficelles pour améliorer la connexion. En septembre dernier, Stefanski a déclaré que la déconnexion était quelque chose qu’il «devrait aller au fond», mais 14 mois plus tard, aucune réponse n’a été trouvée.

À ce stade, nous avons largement dépassé tout ce qui compte, car les jours de Beckham en tant que Brown semblent être comptés. Il est maintenant temps de se demander comment Cleveland peut s’en sortir avec le moins de dommages financiers possible. Cela aurait été beaucoup plus facile à faire avant la date limite des échanges de mardi, car le fait de négocier avec Beckham aurait permis à Cleveland d’éviter une pénalité de plafond importante. Selon Spotrac, l’échanger aurait entraîné une charge de plafond mort de seulement 1,25 million de dollars pour Cleveland. Maintenant, Beckham coûtera aux Browns 15,75 millions de dollars, qu’il termine la saison sur la liste ou non.

Stefanski a déclaré que le directeur général des Browns, Andrew Berry, et l’agent de Beckham étaient en discussion sur la façon de procéder à partir d’ici, mais tous les signes indiquent une scission. La question est de savoir si l’équipe sera en mesure de convaincre Odell de renoncer à une partie des 8 millions de dollars qu’elle lui doit pour le reste de la saison (ce qui, selon Charles Robinson de Yahoo! Sports, est peu probable). Et si aucun ajustement n’est fait avant sa libération, Beckham touchera le fil de la renonciation avec son contrat actuel, qui ne comprend aucun argent garanti au-delà de la saison 2021, selon Field Yates d’ESPN.

*SI* les Browns libèrent OBJ, il serait alors soumis à des dérogations. En cas de réclamation, une nouvelle équipe hériterait de son contrat : 2021 : 8,05 M$

2022 : 13,75 M$ de salaire, 1 M$ de bonus d’équipe, 250 000 $ de bonus d’entraînement

2023 : 13,75 M$ de salaire, 1 M$ de bonus d’équipe, 250 000 $ de bonus d’entraînement 2022-2023 ne sont pas garantis. – Field Yates (@FieldYates) 3 novembre 2021

S’il accepte les dérogations, Beckham serait libre de signer un nouveau contrat avec une équipe de son choix. Et si les informations selon lesquelles les Browns ont passé mardi à acheter Beckham et n’ont pas pu trouver de partenaire commercial sont exactes, il y aura de bonnes chances que cela se produise, car son salaire était probablement la raison pour laquelle aucune équipe n’était disposée à conclure un accord.

Cela pourrait créer une véritable guerre d’enchères pour Beckham, qui n’est peut-être pas le talent All-Pro qu’il était à New York, mais il en a encore beaucoup dans le réservoir. Les Saints dans le besoin auraient eu des pourparlers commerciaux avec les Browns avant de se retirer, ils devraient donc être sur le marché. Mais ils ne seront pas les seuls prétendants intéressés. En dehors des Buccaneers, des Rams et des Bills, chaque équipe dans la chasse aux séries éliminatoires pourrait se permettre d’ajouter un autre récepteur talentueux au tableau de profondeur, en particulier les Ravens, les Chiefs, les Packers et les Chargers. Compte tenu de la façon dont les choses se sont déroulées à Cleveland et à New York – où Beckham (avec Lil Wayne, pour une raison quelconque) a rendu très public sa frustration envers un Eli Manning vieillissant – on pourrait penser que le jeu du quart-arrière sera l’un des facteurs les plus importants dans lequel Beckham choisit d’y aller. S’il a cette liberté, bien sûr.

Si Beckham arrive à ce point, ce sera la première fois de sa carrière dans la NFL qu’il pourra sélectionner son équipe et le quart-arrière qui lui passera le ballon. Et si la troisième fois n’est pas le charme, il sera beaucoup plus facile de déterminer qui est à blâmer.

