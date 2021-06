Où payez-vous le plus pour les droits de succession ?

15/06/2021 à 17h46 CEST

L’impôt sur les successions est un tribut qui est prélevé sur les augmentations patrimoniales réalisées à titre gratuit, tel qu’établi par le Loi 29/1987, du 18 décembre, de l’impôt sur les successions et les donations. En d’autres termes, il s’agit de l’impôt en raison duquel nous devons payer un certain montant à l’État après avoir reçu un héritage. Mais bien qu’il s’agisse d’un tribut exigé sur tout le territoire espagnol, tout comme ils comptent d’Avocats et Successions, “sa gestion est confiée aux Communautés Autonomes et sa réglementation varie de l’une à l’autre« A tel point que les différences entre l’un et l’autre peuvent être gigantesques.

En fait, c’est la conclusion de la rapport Panorama de la fiscalité autonome et forale 2021, réalisé par le Registre des conseillers fiscaux du Conseil général des économistes (REAF-CGE). Ses experts définissent une hypothèse qui illustre parfaitement cette grande inégalité : la différence de paiement de l’impôt d’un célibataire de 30 ans qui hérite d’un patrimoine de 800,00 euros de son père, dont 200 000 correspondent à la résidence habituelle du défunt, peut dépasser 100 000 euros entre les communes puisque dans les Asturies, vous devriez payer plus de 100 000 euros et en Andalousie, en Cantabrie ou en Galice, rien.

Chez Bankinter, blog spécialisé en économie et finance, effectuer une radiographie précise de la question. Pour les descendants et les adoptés de moins de 21 ans, nous trouvons deux types de communautés. D’un côté, ceux qui ne nécessitent que des paiements symboliques: Andalousie, Asturies, Baléares, Canaries, Cantabrie, Castille-La Manche, Galice, Estrémadure, Madrid et Murcie. D’autre part, ceux dans lesquels des montants réels sont versés, mais avec des primes généreuses pour les mineurs dans certaines communautés spécifiques comme l’Aragon. Dans la Communauté Valencienne, la remise peut aller jusqu’à 75% et en Catalogne de 20% à 99%.

Pour les conjoints, descendants, ascendants et adoptés âgés de 21 ans ou plus, on retrouve à nouveau un premier groupe de communautés non imposables. On y trouve les territoires provinciaux du Pays basque, de l’Andalousie, de la Cantabrie, de l’Estrémadure, de Madrid et de Murcie. Deuxièmement, un autre groupe de Communautés dans lesquelles les droits de succession doivent être payés, bien que tant que la valeur économique dépasse un minimum établi. Ce minimum varie en fonction de chacune de ces communautés. En Castille et Léon, il s’élève à 400 000 euros. Dans les Asturies à 300 000 euros. En Aragon dans les 500.000 euros.

Comme nous l’avons souligné précédemment, les différences entre ce qu’un citoyen espagnol d’une région paie et un autre d’une autre région après avoir reçu un héritage peuvent varier considérablement. C’est la raison pour laquelle la ministre des Finances, María Jesús Montero, Il a été reconnu voulant développer une harmonisation de cette taxe d’État cédée. Un impôt pour le paiement duquel il est recommandé, compte tenu des singularités de chaque communauté et de chaque cas, d’avoir une aide professionnelle. Ainsi, d’Avocats et Héritage ils rappellent que “le délai de présentation sera de six mois à compter du décès”.