Où peut-on se faire vacciner contre le Covid à Londres ?

Le programme de vaccination du Royaume-Uni a été l’un des plus rapides et des plus efficaces au monde, avec plus de 80% des adultes ayant reçu leur première dose et trois sur cinq ayant reçu les deux doses.

Des milliers de personnes sont invitées à poursuivre l’énorme adoption et à réserver leurs vaccins dans le cadre du Super Week-end des vaccinations.

Les personnes de plus de 18 ans peuvent désormais prendre rendez-vous en ligne via le site Web du NHS en indiquant leur numéro NHS ou les coordonnées de leur médecin généraliste.

LIRE LA SUITE

Alternativement, aucun centre de rendez-vous et aucune clinique ne proposent toujours un service sans rendez-vous plus flexible, beaucoup fonctionnant selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Voici une liste complète des centres de vaccination sans rendez-vous de Londres pour trouver votre site le plus proche avant le Super Weekend.

Une preuve d’âge et des cartes de vaccination pour ceux qui reçoivent leur deuxième vaccin sont généralement requis.

Centres de vaccination sans rendez-vous à Londres

Centre de Londres

Pont de Londres, Guy’s Hospital

Tous les jours en juin, de 8h à 19h

Première et deuxième dose d’AstraZeneca pour les plus de 40 ansTous les résidents de Lambeth éligibles pour le vaccin

Waterloo, Hôpital St Thomas

Première et deuxième dose d’AstraZeneca pour les plus de 40 ansTous les résidents de Lambeth éligibles au vaccin

Sud de Londres

Brixton Hill, chirurgie de Streatham Place

Tous les mercredis de 9h à 12h et de 13h à 16h45

Résidents de Lambeth et travailleurs de la santé et des soins de première lignePremière dose seulement

Brixton Hill, pharmacie Day Lewis

Première et deuxième dose d’AstraZeneca pour les plus de 40 ans

Croydon, Centre Commercial Centrale

24 au 27 juin, de 8h à 19h45

Deuxième dose d’AstraZeneca pour tous les plus de 18 ansPremière dose disponible pour les plus de 40 ans

24 juin, de 14h à 17h. 25 au 26 juin de 9h à 12h et de 14h à 17h

Première et deuxième dose de Pfizer pour les plus de 18 ans

Croydon, pharmacie communautaire Mayday

Du lundi au dimanche, de 9h30 à 18h

Deuxième dose d’AstraZeneca pour tous les plus de 18 ansPremière dose disponible pour les plus de 40 ans

Palais de cristal, stade de Selhurst Park

24 au 27 juin, de 8h à 19h45

Deuxième dose d’AstraZeneca pour tous les plus de 18 ans Première dose disponible pour les plus de 40 ans

Kennington, salle Montgomery

24 et 26 juin de 9h à 17h. 25, 27, 28, 29 et 30 juin, de 12h à 20h

Première et deuxième dose d’AstraZeneca pour les plus de 40 ans

Jonction Loughborough, Pharmacie de jonction

Première et deuxième dose d’AstraZeneca pour les plus de 40 ans

Loughborough Estate, bus santé et bien-être

24 et 25 juin de 9h à 15h

Streatham, pharmacie Copes

25, 26 et 28 juin de 10h à 18h. 27 juin de 10h à 14h

Première et deuxième dose d’AstraZeneca pour les plus de 40 ans

West Dulwich, pharmacie de la Reine

26 juin de 10h à 17h. 27 juin de 10h à 16h. 28 juin de 9h à 18h

Première et deuxième dose d’AstraZeneca pour les plus de 40 ans

Sud-ouest de Londres

Deuxième dose d’AstraZeneca pour tous les plus de 18 ansPremière dose disponible pour les plus de 40 ans

Mitcham, l’hôpital Wilson

24 et 25 juin de 9h à 21h30

Première dose pour tous les plus de 18 ansDeuxième dose de Pfizer ou AstraZeneca

Centre de vaccination de Roehampton, parking de l’hôpital Queen Mary’s

24 au 27 juin, de 8h à 19h45

Deuxième dose d’AstraZeneca pour tous les plus de 18 ansPremière dose disponible pour les plus de 40 ans

Sutton, centre commercial Saint-Nicolas

Deuxième dose d’AstraZeneca pour tous les plus de 18 ansPremière dose disponible pour les plus de 40 ans

Twickenham, stade des Harlequins de Twickenham

24, 25 et 27 juin de 9h à 19h

Deuxième dose d’AstraZeneca pour tous les plus de 18 ansPremière dose disponible pour les plus de 40 ans

Wandsworth, église Saint-Barnabé

Toute personne âgée de 18 ans et plus qui n’a pas reçu sa première dose

Wimbledon, centre commercial Center Court

24 au 27 juin, de 8h à 18h45

Deuxième dose d’AstraZeneca pour tous les plus de 18 ansPremière dose disponible pour les plus de 40 ans

Sud-Est de Londres

Bexley, Centre de santé Erith

Tous les vendredis de 13h30 à 16h30

Personnel sanitaire et socialTous les patients inscrits dans un cabinet dans les cohortes éligibles de North Bexley

Charlton, Bibliothèque de la Maison Charlton

24 au 25 juin de 9h à 13h et de 14h à 18h

Première et deuxième dose de Pfizer pour les plus de 18 ans

Eltham, Centre communautaire de Middle Park

Première et deuxième dose de Pfizer pour les plus de 18 ans

Greenwich, Charlton Athletic Football Club

Lewisham, Hôpital universitaire Lewisham

Les mardis et vendredis jusqu’à fin juillet, de 8h à 16h

Première et deuxième dose d’AstraZeneca pour les plus de 40 ans

Plumstead, église Freedom Arena

26 juin, de 13h30 à 16h30

Première et deuxième dose d’AstraZeneca pour les plus de 40 ans

Woolwich New Road, Late Night Woolwich Pharmacy

24 et 25 juin de 8h à 14h. Du 1er au 25 juillet, de 8h à 12h

Première et deuxième dose d’AstraZeneca pour les plus de 40 ans

Nord-ouest de Londres

Des centres de vaccination de masse sont ouverts dans huit arrondissements du nord-ouest de Londres où des rendez-vous sans rendez-vous sont proposés selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Les centres sont ouverts de 9h à 19h et sont situés à Brent, Ealing, Hammersmith et Fulham, Harrow, Hillingdon, Hounslow, Kensington et Chelsea, et Westminster.

Visitez le site Web du Conseil de Brent pour plus d’informations.