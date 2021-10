Dans Fortnite, vous voudrez placer des panneaux Ghostbusters et déployer un piège fantôme afin de fermer la série de quêtes en cinq parties Ghostbusters: Afterlife que vous pouvez récupérer auprès du nouveau PNJ spécialiste du confinement. Cette série de quêtes récompense non seulement une tonne d’XP, mais également un bling back exclusif No Ghosts, vous voudrez donc relever ces défis avant la fin de Fortnitemares le 2 novembre. Voici comment terminer les deux dernières quêtes de spécialiste du confinement.

Où placer des panneaux Ghostbusters et déployer un piège fantôme dans Fortnite

C’est la visite des fantômes pour adultes.

Ces deux objectifs représentent les derniers défis de la série de quêtes Ghostbusters et sont tout ce qui vous sépare des récompenses que vous pouvez gagner. Bien que vous puissiez effectuer chacune de ces quêtes à plusieurs endroits, nous allons vous montrer un raccourci pour que vous puissiez les terminer rapidement et dans la même zone. Appelez ça votre propre tournée des fantômes – sans jurer, s’il vous plaît.

Tout d’abord, vous voudrez vous rendre à Pleasant Park. Soyez prudent, car c’est aussi là que l’on trouve des bonbons dans Fortnite, donc ça va être une goutte chaude pendant toute la durée de Fortnitemares. Une fois sur place, vous devrez placer trois panneaux Ghostbusters dans la ville. Nous les avons étiquetés en rouge sur la carte ci-dessous. Vous pouvez placer les signes :

Devant la maison jaune à deux étages le long de la route ouest Devant la porte du sous-sol de la maison jaune près de la station-serviceÀ la porte arrière de la maison blanche centre-nord

Une fois que vous aurez placé ces trois signes, vous pourrez également terminer la cinquième quête immédiatement. Celui-ci, qui vous oblige à déployer un piège à fantômes, peut également être effectué à Pleasant Park, à quelques mètres seulement de l’endroit où vous serez après avoir placé des panneaux.

Placez des panneaux sur les points rouges et déployez un piège à fantômes sur le point bleu.

Dirigez-vous vers le centre de Pleasant Park et cherchez près de l’aire de pique-nique l’objet de quête bleu brillant. Nous l’avons également marqué sur la carte en bleu. Déployez le piège fantôme là-bas et dès que vous gagnez 30 000 XP pour avoir placé des panneaux, vous aurez déjà également déployé le piège fantôme et gagné 30 000 XP supplémentaires.

Cela complétera également votre carte perforée Ghostbusters: Afterlife et vous rapportera le bling back No Ghosts à durée limitée. Maintenant, vous aussi, vous pouvez avoir peur des fantômes. Ensuite, vous pouvez découvrir tout ce qui est nouveau pour Halloween dans Fortnite, comme la série de quêtes Ariana Grande.

