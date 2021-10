Où placer et comment configurer correctement un répéteur WiFi | La technologie

in

Lorsque nous mettons une connexion via WiFi dans notre maison, nous espérons que dans tous les cas, le signal arrive bien et que nous avons suffisamment de vitesse pour pouvoir fonctionner facilement avec nos appareils. Malheureusement cela n’arrive pas toujours, nous n’avons donc pas d’autre solution que de mettre un répéteur. Mais cela peut poser la question de savoir où le placer et comment le configurer. Eh bien, nous allons vous l’expliquer.

Une fois que nous avons notre réseau WiFi à la maison, il est temps de vérifier si toutes les pièces ont un bon signal et suffisamment de puissance pour profiter d’Internet couramment.

Mais il nous est arrivé à tous qu’il s’avère que dans une pièce ou une zone de la maison le le signal est plus faible et donc la fibre avec tant de mégaoctets que nous avons contractée, reste extrêmement réduite.

Dans ces cas, la meilleure solution est de mettre un répéteur pour que le signal du routeur nous parvienne avec la puissance maximale possible, car il est inutile d’avoir 500 mégaoctets contractés, si dans la pièce où nous avons l’ordinateur, nous n’en obtenons que 100, par exemple.

Le fait de mettre un répéteur, surtout si c’est la première fois, amène toujours plusieurs doutes sur sa configuration, mais surtout sur l’endroit où il faut le mettre. Si c’est quelque chose qui vous arrive, il est préférable de continuer à lire.

Où devons-nous placer le répéteur WiFi

Il est très important que le répéteur soit dans le meilleur emplacement possible pour pouvoir émettre le signal du routeur et ainsi disposer de la bande passante maximale possible.

Ce n’est pas un processus précisément rapide, car il faudra effectuer des tests d’un endroit ou d’un autre jusqu’à ce que vous trouviez l’exact, mais il est préférable d’avoir certaines directives pour y parvenir.

Emplacement du routeur

Avant de commencer à chercher où placer le répéteur, il est pratique de déplacer le routeur, autant que possible, dans la zone où meilleur envoi de signal au reste de la maison.

Avec cela, nous allons obtenir le le routeur a autant de force que possible dans la maison et placez le répéteur à l’endroit le plus approprié pour vous assurer que le reste des instances bénéficie de la vitesse de notre connexion.

Les répéteurs WiFi sont faciles à installer, aident à éliminer les points morts et augmentent la vitesse de votre connexion Internet actuelle sans avoir à dépenser beaucoup.

Routeur et répéteur

Nous devons être clairs sur le fait que le répéteur ne peut pas être dans une zone où le routeur perd le signal, c’est-à-dire que si nous savons que le signal n’arrive pas clairement dans le hall, le répéteur ne peut pas être là, car beaucoup d’efficacité sera perdue.

Il faut toujours chercher un endroit où le signe arriver à pleine puissance. Cet endroit doit être aussi proche que possible de la zone où la couverture est perdue.

Ce n’est pas une tâche facile, mais nous pouvons utiliser nos propres appareils mobiles pour voir où, plus ou moins, est le zone où le routeur n’a plus la même force.

Le plus central possible

Si nous devons desservir plusieurs pièces qui n’ont pas un bon signal, le répéteur doit se trouver à mi-chemin entre elles.

Nous devons être conscients que plus orienté est vers le milieu de la zone là où nous devons augmenter la puissance du WiFi, mieux le signal sans fil sera distribué, ce qui signifie que toutes ces pièces en bénéficieront également.

Si c’est un seul qui ne reçoit pas le signal, il suffit de placer le répéteur le plus proche de la chambre, mais sans oublier la zone où le routeur ne diffuse plus sous tension.

Haut et sans interférence

Le mieux serait d’avoir le répéteur le plus élevé possibleParce que s’il est trop bas, vous risquez de rencontrer plus d’interférences que s’il est haut.

Mais tout n’est pas l’élévation, car nous devrions être clairs que le répéteur vous n’avez pas besoin d’être dans une zone où il n’y a pas d’autres appareils excessivement proches, car dans ce cas des interférences pourraient être inévitables.

Évitez les zones avec moins de signal

Comme nous l’avons déjà commenté, nous ne devrions pas le dire jamais dans la zone où le routeur perd le signal, puisque ces appareils ne font que répéter ce que le routeur émet, donc, s’il n’y a pas une bonne couverture, le répéteur ne l’aura pas non plus.

Placer cet appareil dans une telle zone est comme si nous ne faisions rien, car nous aurons exactement le même problème que si nous n’utilisions que le routeur.

Ces routeurs 4G sont compacts et utilisent des réseaux 4G pour vous offrir une connexion WiFi à divers appareils, ils sont bon marché et parfaits pour les voyageurs.

Quand nous avons l’emplacement parfait

Une fois que nous avons réussi à trouver l’emplacement parfait pour notre répéteur, c’est le moment où nous devons prendre en compte d’autres types de recommandations.

Ces conseils sont donnés pour que nous ne perdions rien du signal qui a été si difficile à trouver, puisque maintenant que le répéteur est dans la meilleure zone.

Si nous le pouvons, il est pratique de procéder comme suit :

Connectez notre appareil par câble: Ce serait une très bonne chose, car, comme vous le savez bien, lors de la connexion via WiFi, la vitesse de transfert des données est perdue, donc si nous pouvons connecter, par exemple, l’ordinateur au répéteur par câble, il n’y aura presque aucune perte. Bandes: Chaque fois que nous utilisons le WiFi pour nous connecter au répéteur, nous devons essayer d’utiliser la bande 5 GHz, car c’est la plus rapide, bien que celle avec le moins de signal. Mot de passe: quelque chose qu’il ne faut pas oublier, c’est le fait de mettre un mot de passe au répéteur lui-même pour empêcher quiconque de s’y faufiler. Ceci est fait si cet appareil a son propre réseau.

Configurer un répéteur

La façon normale de configurer un répéteur consiste à suivre quelques étapes qui sont généralement courantes dans la grande majorité de ces types d’appareils.

On peut se faire une idée avec :

Nous avons branché le répéteur WiFi au réseau électrique. Maintenant, nous devons détecter le réseau de répéteurs avec l’appareil que nous voulons, soit un ordinateur, soit un smartphone. Bien que le réseau part presque toujours sans mot de passe, il se peut qu’il en vienne avec un, auquel cas nous devons consulter les instructions de l’appareil. Lorsque vous essayez d’accéder à un site Web, nous devons ignorer le programme de configuration du répéteur. Nous suivons les instructions sachant qu’à un moment donné il nous demandera le mot de passe de notre réseau WiFi, nous devons donc l’avoir sous la main.

Si notre routeur possède le bouton appelé WPS, le processus de connexion varie légèrement et devient plus intuitif et avec moins d’étapes.

Voici ce qu’il faut faire :

Nous avons branché le répéteur au secteur le plus près possible du routeur. Si le voyant WiFi du répéteur fonctionne, il est temps d’appuyer sur le Bouton WPS sur le routeur pendant quelques secondes, puis appuyez sur la répéteur pendant environ 10 secondes. Maintenant, nous n’avons plus qu’à attendre les deux appareils sont jumelés. Une fois terminé, vous pouvez mettre le répéteur dans le lieu où vous séjournerez.

Vous vous attendiez peut-être à ce que la tâche de configuration d’un répéteur soit compliquée, même si vous avez déjà vu que ce n’est pas le cas. Là où il peut y avoir plus de difficulté, c’est à trouver l’endroit parfait ou la chose la plus proche dans le placement du répéteur.

En gros il s’agit de s’armer de patience et d’effectuer de nombreux tests jusqu’à ce que l’appareil soit dans la position idéale pour pouvoir profiter de votre connexion Internet.