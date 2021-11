Où placer le diplôme ?

La cuisine méticuleusement bien organisée de quelqu’un qui n’a le temps pour personne d’autre.Capture d’écran : Witch Beam

Le jeu qui fait fureur cette semaine n’est pas un jeu de course scintillant ou un jeu de tir à la première personne graveleux. Ce n’est pas une extension massive d’une simulation de vie bien-aimée. Non, le jeu de ce moment est un délicieux petit jeu de puzzle appelé Unpacking, qui vous charge tout simplement de l’acte subalterne de déballer des boîtes. J’y ai joué ces derniers jours, m’attendant à ce que Unpacking présente des énigmes pointues et créatives. Je ne m’attendais pas à ce qu’il raconte aussi efficacement l’histoire en chapitres d’une vie sans même un mot.

Puis j’ai « rencontré » le petit ami du protagoniste.

Les spoilers suivent pour le déballage.

Le déballage se déroule au cours d’une série de mouvements cruciaux qu’une femme traverse au cours de sa vie. Au premier niveau, en mai 1997, vous êtes clairement un gamin, avec votre propre chambre et un lit jumeau surélevé, le travail. Le niveau suivant, janvier 2004, montre ce qui semble être un dortoir universitaire ou un premier appartement. Dans chacun d’eux, votre objectif est de déballer les boîtes et de placer leur contenu dans la zone généralement appropriée où ils sont censés aller : vêtements dans le placard, couverts dans les tiroirs de la cuisine, etc. Le défi, comme il y en a un, est de trouver l’espace.

Grâce à des indices contextuels à chaque étape, vous pouvez rassembler ce qui se passe dans la vie du personnage principal à ce moment-là. Des livres de droit sur l’étagère ? Eh bien, elle doit être à l’école de droit. Un sosie de GameCube emballé à côté d’un boîtier de jeu en or en sourdine ? Comme nous tous, elle adore Wind Waker. Tums sur l’étagère et patchs thermiques dans le bas du dos dans l’armoire ? Oh, elle a 30 ans maintenant.

G/O Media peut toucher une commission

Lire la suite: Hit Puzzle Game Unpacking propose 14 000 (!) Fichiers audio reproduisant des sons ordinaires

En septembre 2010, il est clair que le personnage principal emménage avec un mec. Sans même montrer son visage manifestement stupide, vous pouvez dire que ce personnage de petit ami est tout simplement le pire. (Mon collègue Luke Plunkett a détaillé une pensée similaire dans son examen perspicace du jeu.)

Vous pouvez avoir une idée de sa personnalité en regardant l’espace : le décor tout en niveaux de gris, le gel douche au bourbon, la guitare au mur, le jardin de sable miniature sur l’étagère, les haltères de 50 livres dans le salon , l’art sur toile de 96 pouces d’un coucher de soleil abstrait, la minutie aseptisée partout. Sa maison a toutes les caractéristiques d’une garçonnière de la fin des années 2000, un composite parfait de l’appartement du crétin requis de, je ne sais pas, choisissez une comédie romantique de l’époque. En ce sens, le développeur Witch Beam a réussi.

Nous avons tous rencontré ce type.Capture d’écran : Witch Beam / Kotaku

« Il était difficile de définir un personnage uniquement à travers sa maison et ses objets sans se pencher un peu trop sur » Ce gars est juste le pire « », a écrit le directeur créatif de Unpacking, Wren Brier, dans un récent Reddit AMA. « J’espère qu’il n’est pas trop terriblement caricatural! »

Il l’est, mais ce n’est pas à cause de ses affaires. (La vanité n’est pas un péché. L’intérêt pour un design élégant et une propreté méticuleuse non plus.) C’est parce qu’il ne se soucie pas assez de faire des compromis.

Septembre 2010 est le premier niveau dans lequel Unpacking se sent vraiment à l’étroit. Vos affaires, vos poupées, vos jeux vidéo et vos fournitures de cuisine abîmées, ne rentreront pas dans les limites de la configuration par défaut du niveau. Au lieu de cela, vous devez également déplacer les éléments existants du mec pour faire de la place. (Il y a aussi le sentiment que vous envahissez l’espace de quelqu’un d’autre, étant donné le méli-mélo de goûts esthétiques.) Vous finissez par tout adapter, mais vous faites toute la tâche tout seul. Il est rebutant, pour le dire charitablement, que ce mec qui prévoyait d’emménager avec quelqu’un n’ait même pas pris la peine de faire un pouce pour son nouveau partenaire.

Je suis à un âge où certains de mes amis ont frappé le « Nous emménageons ensemble ! » chapitre avec leurs partenaires. Je ne vais pas chiffrer cela, ni attribuer de raisons spécifiques ici, mais un nombre non nul de ces amis ne vivent plus avec leur partenaire. Dans tous les cas, il est sûr de dire que ces scissions étaient le résultat de deux parties incapables de trouver un compromis.

Il y a un objet dans Unpacking pour lequel vous ne pouvez pas trouver un endroit facile, un qui révèle instantanément les profondeurs de l’entêtement de ce type : votre diplôme. Il ne tient pas sur les murs de la chambre. Il ne rentre nulle part dans la cuisine. Bien que vous ayez une marge de manœuvre pour déplacer la plupart des objets dans son appartement, vous ne pouvez pas déplacer ses affiches fantaisistes encadrées pour faire de la place pour votre diplôme sur le mur de la galerie. Le seul endroit possible pour cela ? Sous le lit.

Au niveau suivant, juin 2012, vous retrouvez votre chambre d’enfance.