ou pouvez faire des trucs VRAIMENT sauvages dans le nouvel assistant Roguelike Rift

Image : Dylan White

Il y a plus de 40 loups de sang autour de moi, et ils sont absolument en train de botter le cul des vampires. Ce sont des loups faits de sang, au cas où vous ne seriez pas sûr que ce soit ce que je voulais dire. On pourrait penser que les vampires boiraient ce sang, mais non, il y a tout simplement trop de loups de sang. Ils deviennent possédés. Je suis un sorcier terrible, mais un excellent dresseur de chiens. C’est pourquoi j’aime Rift Wizard.

Le terme « roguelike » est souvent utilisé. Cela signifie désormais un jeu basé sur la course avec une génération procédurale et un nombre important d’opportunités pour l’expression ou l’expérimentation du joueur. Cependant (je secoue ma canne en disant cela), traditionnellement, le terme roguelike est un peu plus spécifique. Un «vrai roguelike», comme l’appelleraient certains nerds, fait référence à un jeu avec un sprite descendant ou une conception basée sur ASCII, qui se concentre sur l’exploration de donjons, le chaos et l’expérimentation des joueurs. Ce sont des jeux pour les gens avec un cerveau très malade.

Cher lecteur, j’ai un cerveau très malade.

Rift Wizard est un jeu pour les cerveaux malades. Il a toute la merde classique du roguelike : des sorts loufoques et des interactions basées sur les systèmes, des constructions ridicules qui font de vous un demi-dieu maladroit et des combats vraiment difficiles. Tout cela est presque tout à fait normal pour le cours. Rift Wizard, cependant, est plus accessible que la plupart des roguelikes, car contrairement à la plupart des autres jeux du genre, où il y a des classes à choisir et des statistiques à attribuer, il n’y a qu’une seule classe dans Rift Wizard. Spoilers, c’est Wizard. Il n’y a également qu’une seule statistique, qui est la santé, et la santé n’augmente que lorsque vous ramassez les gros cœurs flottants dans certains niveaux, donc ce n’est même pas comme si vous deviez vous soucier d’y allouer suffisamment de points de compétence ou autre.

Au lieu de cela, tous vos précieux points de compétence servent à acheter et à améliorer les dizaines de sorts du jeu, qui sont tous déverrouillés dès le début. La génération procédurale de Rift Wizard vient de sa conception de niveau, pas de la construction de votre personnage. Chaque niveau a trois points de compétence à collecter, de nombreux ennemis à vaincre et d’autres goodies à ramasser en cours de route. Pour battre un niveau, tu tues tous les gars avec ta magie. Simple.

Et wow, c’est amusant de faire exploser beaucoup de gars avec de la magie. Les sorts dans Rift Wizard sont divisés en plus d’une douzaine de catégories différentes. Les sorcelleries sont des choses comme les missiles magiques et les boules de feu. Des sorts qui tirent de la merde. La conjuration fait n’importe quoi, ce qui inclut l’invocation de loups, mais aussi la production de feu de vos mains ; la conjuration fait beaucoup de merde. Chacun de ces sorts peut être amélioré pour devenir plus fort (et plus difficile à manier) au fur et à mesure. Votre build émerge des sorts que vous choisissez et améliorez, et des cercles magiques que le jeu met devant vous.

Capture d’écran : Dylan White

Les cercles magiques sont la façon dont Rift Wizard vous encourage à essayer de nouvelles versions. Lorsque vous vous trouvez dans un cercle magique, les sorts et les compétences de cette catégorie coûtent un point de compétence de moins que la normale. Donc, si l’amélioration des dégâts de mes loups invoqués coûte normalement deux points de compétence, lorsque vous vous trouvez dans un cercle de nature, ce coût est réduit à un. Ce qui signifie que vous pouvez en avoir pour votre argent en vous appuyant sur n’importe quel cercle magique à un niveau donné. Cela peut conduire à des conneries vraiment stupides.

Moi, par exemple, j’aime les constructions de la nature. La nature couvre beaucoup de choses dans Rift Wizard, y compris la météo, les animaux, le poison, les buffs de sbires – la liste est longue. Ma construction préférée jusqu’à présent ne m’a laissé qu’un seul sort de dégâts, une attaque empoisonnée et trois capacités d’invocation différentes, chacune ayant été entièrement améliorée. La mise à niveau du loup de niveau sept Wolf Pack engendre quatre loups pour le prix de deux. Combinez cela avec la mise à niveau Blood Hound, qui transforme vos loups en démons faits de sang qui obtiennent un buff d’attaque cumulable chaque fois qu’ils touchent un coup, et un modificateur de sort que j’ai gagné en visitant un sanctuaire qui améliore leur santé de 50%, et vous avoir une armée de chiens démoniaques presque impossibles à tuer qui peuvent infliger des dégâts sauvages.

Mais oh, les loups n’étaient que le début. J’avais aussi une compétence qui engendre une araignée chaque fois qu’un ennemi meurt à cause des dégâts de poison, et une autre qui donne à tous mes serviteurs une attaque de poison à distance. Vous pouvez voir où cela va.

Ayant réussi à élever mon armée de loups et d’araignées, la conclusion logique suivante était d’obtenir un ours à venin. « Qu’est-ce qu’un ours venimeux ? » vous demandez, bêtement. Un ours venimeux est un ours venimeux. Vous vous dites peut-être aussi : « Hé Ren, avec tous ces Blood Wolves qui crachent du poison, l’ours ajoute-t-il vraiment autant à la construction ? Et la réponse à cette question est non. Non, ce n’est pas le cas, mais c’était idiot, alors j’ai dépensé environ six points de compétence dessus.

À la fin de la course, le volume considérable de loups à l’écran faisait que le jeu prenait plusieurs secondes pour terminer un seul tour de combat basé sur des sprites. Nous parlons comme trente loups et autant d’ennemis, essayant tous de se déplacer et d’attaquer en même temps. Et c’était glorieux. Du moins, c’était jusqu’à ce que je me heurte à un ennemi avec un sort d’enchaînement qui a éliminé mes précieux loups par dizaines, et j’ai été presque instantanément tué.

Capture d’écran : Dylan White

Mais je me fichais d’avoir été tué sur le coup, parce que le plaisir stupide de la construction avait été poussé à sa conclusion logique. C’est la vraie joie des roguelikes. En regardant un personnage que vous avez construit et en disant : “Ils ne laisseraient sûrement pas cela fonctionner dans le jeu”, pour se rendre compte que les développeurs ont, en fait, laissé les conneries stupides que vous faites être viables, c’est ce que ces jeux vidéo idiots sont tout au sujet.

Les vrais roguelikes sont-ils trop durs ? Oui. Est-ce qu’ils vous font souvent mal aux yeux à regarder ? Oui. Sont-ils incroyablement drôles, mais d’une manière très difficile à expliquer à quelqu’un avec un cerveau intact ? Dieu oui. Ce sont des petits joyaux bizarres et foutus et je n’arrêterai jamais de les jouer.

Si cela vous intéresse, je recommande vraiment Rift Wizard. C’est 15 $ et ça vaut vraiment le coup si vous voulez vous empoisonner l’esprit comme je l’ai fait.