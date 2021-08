Où pré-commander le modèle OLED Nintendo Switch

Mise à jour du 11 août – Le détaillant britannique Argos propose actuellement des précommandes Switch OLED pour le modèle blanc.

Mise à jour du 16 juillet – Vous pouvez désormais passer une pré-commande sur Amazon UK. Être rapide!

Mise à jour le 15 juillet – La plupart des précommandes nord-américaines seront mises en ligne aujourd’hui à 12 h HP / 15 h HE.

Mise à jour du 14 juillet – Very.co.uk a maintenant mis en ligne ses pages de précommande si vous avez manqué les autres options britanniques.

Mise à jour : 8 juillet – Les pages de produits d’Amazon UK sont maintenant en ligne, bien que vous ne puissiez pas passer de précommande pour le moment.

La Nintendo Switch (modèle OLED) au titre affectueux a une taille globale très similaire à celle de la console Nintendo Switch, mais avec un écran OLED plus grand et vibrant de 7 pouces avec des couleurs vives et un contraste élevé. Il dispose également d’un large support réglable pour le mode sur table, d’une nouvelle station d’accueil avec un port LAN filaire pour une lecture en ligne stable, de 64 Go de stockage interne et de haut-parleurs intégrés avec un son amélioré pour le jeu portable et sur table.

Tout comme la Nintendo Switch standard, la Nintendo Switch (modèle OLED) permet aux utilisateurs de jouer sur le téléviseur et de partager les contrôleurs Joy-Con détachables pour le plaisir multijoueur prêt à l’emploi. Le nouveau Switch est disponible en deux couleurs : une version avec les Joy-Con standard Neon Red et Blue et une station d’accueil LAN noire et une nouvelle variante avec une Joy-Con blanche et une station d’accueil LAN blanche.

Lancement de la Nintendo Switch (modèle OLED) le 8 octobre 2021 – le même jour que Terreur Metroid – et il est au prix de 309,99 £ / 349,99 $. Prévoyez-vous d’en prendre un ? Dans ce guide, nous collecterons les meilleures offres de précommande Switch OLED au moment où elles apparaîtront au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Veuillez noter que certains liens externes sur cette page sont des liens d’affiliation, ce qui signifie que si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit pourcentage de la vente. Veuillez lire notre divulgation FTC pour plus d’informations.

Précommandez le modèle OLED Nintendo Switch aux États-Unis



Précommandez le modèle OLED Nintendo Switch au Royaume-Uni

FAQ sur le modèle OLED de la Nintendo Switch

Spécifications OLED de la Nintendo Switch

Le modèle Nintendo Switch OLED a un écran OLED de 7 pouces par rapport à l’écran LCD de 6,2 pouces du Switch standard et à l’écran LCD de 5,5 pouces du Switch Lite. La nouvelle console double également le stockage interne de 32 Go sur le modèle standard à 64 Go, a un son amélioré et une béquille plus large pour le mode sur table, et comprend un port LAN dans le dock.

Pour une comparaison technique complète entre les trois modèles Switch, consultez notre guide ci-dessous :

Date de sortie du modèle Nintendo Switch OLED

Le dernier membre de la famille Nintendo Switch est prévu pour le lancement le 8 octobre 2021 – le même jour que Metroid Dread. Si vous aimez l’idée de jouer au dernier jeu Metroid sur un tout nouveau système, vous voudrez probablement aussi précommander Metroid Dread.

Dois-je acheter une Switch OLED si je possède déjà une Nintendo Switch ?

Eh bien, c’est la question à un million de dollars, n’est-ce pas ? Heureusement, c’est celui que nous avons abordé dans le guide ci-dessous qui examine divers cas d’utilisation et scénarios et propose des recommandations en fonction de votre situation :

Faites-nous savoir ci-dessous si vous envisagez de vous procurer cette nouvelle version du Switch avec son écran plus grand et sa station d’accueil LAN sur mesure.

Si vous recherchez des informations détaillées sur les spécifications techniques du modèle Switch OLED, consultez notre guide de comparaison des spécifications Switch OLED vs Switch Standard vs Switch Lite. Vous pouvez également trouver de belles photos du nouveau modèle dans notre galerie Switch OLED.