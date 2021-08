Où pré-commander Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl sur Switch

Mise à jour (jeu 19 août 2021) : My Nintendo Store UK propose désormais des précommandes à gagner avec une figurine Dialga ou Palkia gratuite et un pin’s Brilliant Diamond ou Shining Pearl, ou un double pack avec les deux jeux, accompagné d’un SteelBook gratuit, d’un pin’s Brilliant Diamond et d’un pin’s Shining Pearl. Attrapez-les tant que vous le pouvez !

Fin février, la nouvelle que les aventures classiques de Pokémon DS arriveraient sur Switch sous la forme refaite de Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl a été une délicieuse surprise pour des millions de Pokénthusiasts.

Avec un style artistique chibi sur mesure et des éléments de Pokémon Platinum repérés dans la bande-annonce de lancement – ​​sans parler de la toute nouvelle aventure de Pokémon Legends: Arceus qui se déroule il y a longtemps dans la région de Sinnoh – les fans de la génération IV ont une récolte exceptionnelle de magie Pocket Monster à regarder avec impatience sur Switch dans l’année à venir, et cette paire de jeux arrive sur 19 novembre 2021 ainsi qu’un nouveau Switch Lite sorti plus tôt dans le mois qui comprend la paire légendaire Gen IV Dialga et Palkia.

Si vous cherchez à prendre une longueur d’avance et à en attraper un ou tous, vous êtes au bon endroit. Ci-dessous, nous avons rassemblé les meilleures offres de précommande Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl que nous avons pu trouver sur les interwebs pour votre commodité et votre considération.

Nous garderons cette page à jour avec de nouvelles offres – peut-être avec des cadeaux de précommande en plus – au fur et à mesure que les choses évolueront au cours des prochains mois. Après tout, nous attendons que The Pokémon Company révèle les dates de lancement exactes de cette paire de gemmes de poche, alors assurez-vous de vérifier si vous souhaitez visiter Sinnoh sur Switch plus tard cette année.

Ne manquez pas les meilleures offres sur la précommande de Pokémon Legends : Arceus On Switch.

Veuillez noter que certains liens externes sur cette page sont des liens d’affiliation, ce qui signifie que si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit pourcentage de la vente. Veuillez lire notre divulgation FTC pour plus d’informations.

Précommandez Pokémon Diamant Brillant et Perle Brillante au Royaume-Uni

Base a le meilleur accord Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl en cours au Royaume-Uni au moment de la rédaction, ce qui réduit la concurrence.

L’achat de l’un ou l’autre jeu sur le My Nintendo Store UK (ou les deux jeux dans le double pack exclusif) vous permet également d’obtenir divers goodies de précommande, notamment une figurine Dialga ou Palkia gratuite et une épingle Brilliant Diamond ou Shining Pearl (correspondant au jeu que vous choisissez) , ou un SteelBook gratuit, une broche Brilliant Diamond et une broche Shining Pearl avec le double pack

Précommandez Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl aux États-Unis

Aux États-Unis, c’est Walmart qui sape les suspects habituels. Hé, nous prendrons 11 cents sur un coup de pied dans les kumquats n’importe quel jour – nous garderons un œil sur d’autres offres, cependant.

Précommandez Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl Switch Lite au Royaume-Uni et aux États-Unis

Et enfin, si vous l’avez manqué mélangé à tout ce qui précède, voici l’édition spéciale Switch Lite lancée quelques semaines avant les jeux sur 5 novembre.

Précommandes au Royaume-Uni uniquement pour le moment, mais nous en ajouterons d’autres au fur et à mesure qu’elles se présenteront.

Image : Nintendo / The Pokémon Company

Faites-nous savoir ci-dessous si vous lancerez une ou deux Pokéball dans l’une des offres ci-dessus !