Où pré-commander WarioWare : rassemblez-vous

Mise à jour (mardi 17 août 2021) : Des bonus ont été ajoutés aux précommandes de la boutique officielle Nintendo UK, qui comprennent à la fois un sac en coton et un porte-clés Wario.

Nintendo Switch obtient enfin son propre jeu WarioWare ! WarioWare : rassemblez-vous ! apporte la série de micro-jeux maniaques du méchant sur la dernière console de Nintendo le 10 septembre.

Wario amène ses amis cette fois sous une forme jouable, et vous pourrez également diviser le Joy-Con et jouer aux micro-jeux avec deux joueurs sur le même Switch sur le même écran ou via le jeu sans fil local si vous ‘ J’ai deux Switchs et deux exemplaires du jeu à portée de main.

Les précommandes WarioWare: Get It Together sont en ligne et nous avons compilé ci-dessous les meilleures offres WarioWare Switch que nous pouvons trouver au Royaume-Uni et aux États-Unis pour votre commodité et votre considération. Nous mettrons à jour cette page avec de nouvelles offres au fur et à mesure que les détaillants les proposent, alors revenez si vous ne voyez pas d’option attrayante dans la sélection ci-dessous.

Précommandez WarioWare : rassemblez-vous au Royaume-Uni

La boutique officielle Nintendo UK, GAME et Amazon ont des précommandes WarioWare au moment de la rédaction pour un centime de moins de 40 £.

L’option officielle de Nintendo est également livrée avec des bonus de précommande – un sac en coton soigné et un porte-clés de l’homme lui-même avec son petit doigt fermement logé dans sa narine gauche. Qui pourrait résister à un butin de précommande de ce calibre ?

Précommandez WarioWare : rassemblez-vous aux États-Unis

Le jeu vous coûtera 49,99 $ de GameStop ou de Best Buy aux États-Unis :

Faites-nous savoir ci-dessous si vous avez pris l’une des précommandes ci-dessus et que vous vous adonnerez à la folie des micro-jeux avec Wario-san lorsque le jeu sortira en septembre.