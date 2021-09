Où précommander le jeu et regarder : The Legend of Zelda

in

Mise à jour (22 septembre 2021) : Les précommandes sur My Nintendo Store UK seront désormais accompagnées d’un cadeau bonus gratuit en tissu en microfibre (ci-dessus) jusqu’à épuisement des stocks. Si vous avez déjà pré-commandé le Zelda: Game & Watch sur My Nintendo Store UK, votre commande sera automatiquement mise à jour !

Mise à jour (17 juin 2021) : La page de précommande d’Amazon UK est maintenant en ligne.

Mise à jour (16 juin 2021) : La page de précommande de My Nintendo Store UK est désormais en ligne.

Révélé dans le cadre de la présentation directe de l’E3 2021 de Nintendo, le Game & Watch : La Légende de Zelda handheld est un petit appareil mignon qui vous permet de jouer à trois jeux Zelda classiques sur un système Game & Watch de style rétro similaire à la version Super Mario Bros. lancée l’année dernière.

Lancement le 12 novembre en hommage au 35e anniversaire de la série action-aventure, les jeux complets inclus sur ce magnifique petit appareil sont :

Les versions anglaise et japonaise de ces classiques sont jouables, et le titre Game & Watch Vermine est également inclus, maintenant avec Link dans le rôle principal. L’ordinateur de poche dispose également d’une fonction réveil sur le thème de Zelda avec divers œufs de Pâques à découvrir.

Ce système de nouveauté nostalgique est certain de voir comme des petits pains, vous devriez donc ajouter cette page à vos favoris et vérifier régulièrement si vous en aimez le look.

Précommandez le jeu et regardez The Legend of Zelda au Royaume-Uni

Comme mentionné ci-dessus, l’option officielle Nintendo au Royaume-Uni est accompagnée d’un cadeau de précommande bonus. Il existe également l’option Amazon UK si vous n’aimez pas les bonus supplémentaires ou si vous avez déjà le plein de chiffons en microfibre :

Précommandez le jeu et regardez The Legend of Zelda aux États-Unis

Le stock est susceptible d’aller et venir avec celui-ci, donc si votre détaillant préféré est actuellement épuisé, gardez un œil sur les réassorts :

Allez-vous le saisir avec votre Master Sword et revisiter ce trio de classiques ? Faites-nous savoir ci-dessous.