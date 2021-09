Où précommander Pokémon Legends : Arceus On Switch

in

Mise à jour (mardi 14 septembre 2021 à 17h15 BST) : Le Royaume-Uni My Nintendo Store propose désormais des précommandes Pokémon Legends: Arceus. L’achat dans la boutique officielle de Nintendo vous rapportera également un SteelBook gratuit et une figurine Arceus :

Parallèlement à l’annonce des remakes de la génération IV pour Switch of Pokémon (Brilliant) Diamond et (Shining) Pearl en février, The Pokémon Company a également révélé une toute nouvelle aventure Pokémon dont la sortie est prévue le 28 janvier 2022 : Pokémon Legends : Arceus.

Situé dans la région de Sinnoh il y a très, très longtemps, ce sera votre travail de compiler le tout premier Pokédex de la région alors que vous explorez ce qui semble être un monde semi-ouvert chassant et documentant les monstres de poche que vous trouvez dans la nature. Nous avons déjà eu un aperçu de certaines vieilles Poké Balls (constantes !), mais plus que de nous montrer l’ancien temps du Pokéverse, ce nouveau style de jeu Pokémon cherche à offrir une nouvelle version d’une formule principale familière que les fans apprécient depuis 25 ans maintenant.

Pour faire court, nous sommes ravis de ce spin-off ! Si vous êtes dans le même bateau, vous serez probablement intéressé par les meilleures offres sur Pokémon Legends : Arceus. Vous trouverez ci-dessous les meilleures offres disponibles sur les précommandes Pokémon Arceus des deux côtés de l’étang. Nous mettrons à jour cette page au fur et à mesure que de plus en plus de détaillants mettront leurs offres en ligne, alors assurez-vous de vérifier si vous cherchez à acheter un légendaire.

Ne manquez pas les meilleures offres de précommande pour Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl sur Switch.

Veuillez noter que certains liens externes sur cette page sont des liens d’affiliation, ce qui signifie que si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit pourcentage de la vente. Veuillez lire notre divulgation FTC pour plus d’informations.

Précommandez Pokémon Legends : Arceus au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni My Nintendo Store propose désormais des précommandes qui incluent une figurine Arceus gratuite et un SteelBook en bonus de précommande.

Tout comme les offres de précommande Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl au Royaume-Uni, Base sape la concurrence au moment de la rédaction. Nous garderons un œil sur d’autres offres et mettrons à jour au fur et à mesure qu’elles surviendront.

Précommandez Pokémon Legends : Arceus aux États-Unis

Il n’y a pas grand-chose à faire en termes d’économies aux États-Unis pour le moment, même si vous économiserez quelques centimes si vous optez pour Walmart. Encore une fois, nous mettrons à jour avec plus d’offres à mesure que de plus en plus de détaillants se lanceront dans le jeu.

Si vous comptez courir chez l’un des détaillants ci-dessus pour planter une précommande de Poké, n’hésitez pas à nous le faire savoir ci-dessous.