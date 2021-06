Où puis-je acheter du LTN rapide ? Le dernier engouement pour les crypto-monnaies est en hausse de près de 1000%

L’un des plus gros moteurs de cette semaine dans l’espace crypto a été Life Token (LTN). De nombreux investisseurs au sein de la communauté crypto ont demandé comment acheter des crypto-monnaies LTN ces derniers jours.

Donc, dans cet esprit, nous avons pensé lister les meilleurs endroits pour acheter des cryptos Life Token en ligne pour vous orienter dans la bonne direction.

Comment et où acheter des « actions » Life Token aujourd’hui

Tout d’abord, Life Token est une crypto-monnaie, pas une action, alors assurez-vous de comprendre la différence.

Life Token est un projet de crypto-monnaie qui a récemment émergé sur le marché public, donc de nombreux investisseurs l’achèteront via un échange décentralisé (DEX). Cependant, notre équipe d’analystes pense que les options suivantes sont de bons candidats pour savoir où acheter des crypto-monnaies LTN, à la fois au Royaume-Uni et ailleurs.

Qu’est-ce qu’un jeton de vie ?

Le Life Token, qui fonctionne sur la Binance Smart Chain, est une crypto-monnaie à vocation caritative. Son objectif principal est de sauver des vies en aidant les organisations caritatives de prévention du suicide à l’échelle internationale. En fait, au moment d’écrire ces lignes, le réseau LFT a déjà levé plus de 2 millions de dollars pour lutter contre le suicide.

Concernant la tokenomique :

5% sont redistribués aux détenteurs de jetons, encourageant la détention à long terme 3% de quota réservé aux causes caritatives 1% de commission réservée au marketing et à la promotion 1% de commission brûlée

Faut-il acheter LTN ?

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles on peut vouloir acheter, surtout s’ils ont une passion pour la défense de la santé mentale. De plus, le projet a été entièrement audité et toutes ses liquidités ont été bloquées pendant 6 mois.

Vous pouvez regarder les AMA en direct sur Twitch chaque week-end pour en savoir plus sur les derniers développements et la progression du projet le long de sa feuille de route complexe. La société envisage même de créer sa propre hotline, son bureau et DEX pour permettre aux jetons de charité de se développer, et c’est cette ambition claire qui fait de LTN une proposition de valeur attrayante.

Life Token Crypto me rendra-t-il riche ?

Eh bien, cela dépend de ce que vous entendez par riche. Actuellement, le jeton est échangé contre des fractions de dollar, ce qui signifie que pour le même prix d’un billet de loterie, vous pouvez acheter une grande quantité de LTN. Si l’adoption de la pièce se développe, cela pourrait apporter des récompenses substantielles sur la route.

Prévision du prix du Life Token

Il est très difficile de fournir une prévision de prix LTN car il s’agit d’un nouveau projet relativement non testé et d’un marché complexe. Cependant, étant donné la valeur nominale actuelle du jeton, tout mouvement de prix significatif entraînerait des rendements spectaculaires pour ceux qui entrent tôt. En bref, LTN pourrait être un billet de loterie qui vaut la peine d’être acheté, surtout si vous êtes passionné par la prévention du suicide.

Les réseaux sociaux donnent leur avis sur LTN

$ LTN Tokenomique : 5% de chaque frais est redistribué aux utilisateurs

3% sont reversés à des associations caritatives

1% est utilisé pour le marketing et les promotions

1% est brûlé pour réduire la liquidité du marché et augmenter les prix au fil du temps. Titulaires : Déjà +8000 Très impressionnant en si peu de temps. 👇👇 – Crypto GEMs 📈🚀 (@ cryptogems555) 1 juin 2021

Pour plus d’informations sur Life Token et d’autres projets altcoin similaires, n’hésitez pas à consulter notre section d’actualités crypto qui regorge des dernières informations.

