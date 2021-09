Où regarder le diable est un temps partiel ! 10z viral

Le diable est un travailleur à temps partiel ! est rapidement devenu un anime culte. Basée sur une série de light novels de Satoshi Wagahara, la série raconte une histoire unique sur le diable. En essayant de conquérir le monde d’Ente Isla, le diable est arrêté par un héros appelé Emilia. Cependant, le diable s’échappe en sautant par un portail avec son complice, Alciel.

Ce portail fait atterrir à la fois le diable et Alciel dans le Tokyo d’aujourd’hui. En raison du manque de magie dans notre monde, le diable et Alciel sont transformés en humains normaux. Pour cette raison, le diable, qui utilise maintenant le nom de Sadao Maō, doit trouver un emploi à temps partiel tout en essayant de s’adapter au monde réel. Cela conduit à de nombreuses comédies exagérées alors que le diable apprend que ce monde non magique n’est pas aussi simple qu’il y paraît au premier abord.

Un anime d’une saison est sorti en 2013 et pendant de nombreuses années, les fans ont supplié pour une deuxième saison. À Kadokawa Light Novel Expo 2020, les souhaits des fans ont été exaucés lorsqu’il a été annoncé que The Devil Is A Part-Timer ! aura une deuxième saison.

Si vous souhaitez regarder la première saison en préparation de la seconde, voici où vous pouvez la regarder sans avoir à trouver un emploi à temps partiel.

Tubi

Tubi a toute la première saison de The Devil Is A Part-Timer! à son service. La plate-forme est gratuite, mais elle est financée par la publicité, alors attendez-vous à voir quelques publicités ici et là. Cependant, cela n’enlève rien à l’expérience.

Tubi propose la série en japonais avec des sous-titres en anglais. Les sous-titres de Tubi sont très personnalisables, ce qui en fait une option fantastique pour les téléspectateurs qui ont besoin de sous-titres faciles à lire.

Funimation

Si vous souhaitez avoir un aperçu de l’émission, Funimation propose gratuitement les deux premiers épisodes en japonais. Cela vous permet de profiter des premiers actes passionnants et hilarants de cette série populaire.

Cependant, si vous souhaitez regarder le doublage anglais ou voir les épisodes après l’épisode 2, vous devrez vous abonner à leur plan premium. Ainsi, bien que Funimation ne soit pas un moyen de regarder toute la série gratuitement, il en offre suffisamment pour vous donner un avant-goût du ton et du style de la série.

Lien source