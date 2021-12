Où regarder le documentaire Juice WRLD: Into the Abyss

Jarad Anthony Higgins signifie tellement pour beaucoup.

Le rappeur et auteur-compositeur-interprète américain s’est fait connaître sous le nom de Juice WRLD et était l’un des artistes les plus notables et les plus respectés des cercles SoundCloud.

Il était chargé d’aider à diffuser le sous-genre emo-rap dans le grand public et les fans ont été dévastés d’apprendre son décès le 8 décembre 2019 à l’âge de 21 ans.

Depuis lors, de la musique posthume a été publiée, acclamée par le grand public et la critique, contribuant à cimenter son héritage. En effet, sa base de fans continue de croître de manière significative, mais il y en a encore beaucoup qui souhaitent en savoir plus sur sa vie et son décès.

Heureusement, un documentaire est maintenant disponible pour ceux qui souhaitent avoir un aperçu de la vie de Jarad.

Alors, voici où regarder Juice WRLD: Into the Abyss.

encore de Juice WRLD: Dans la bande-annonce des Abysses, HBO

Où regarder Juice WRLD: Into the Abyss

Juice WRLD: Into the Abyss est désormais disponible en streaming sur HBO Max.

Il a été créé à l’origine le jeudi 16 décembre à 20 h HE sur HBO, mais a été mis à disposition sur le service de streaming du réseau juste après.

Le plan sans publicité ne coûte que 14,99 $. De plus, si vous êtes déjà abonné à Hulu, vous avez la possibilité d’ajouter HBO Max avec un essai gratuit de sept jours disponible pour les nouveaux clients.

Quant à savoir à quoi s’attendre, le film de Tommy Oliver sert de portrait à l’artiste, concentrant son objectif sur sa vie et sa mort. Il utilise des images des dernières années de la vie du rappeur, tandis qu’il y a aussi des apparitions de confrères contemporains, de la famille et des amis.

Le documentaire est sorti peu de temps après la sortie du quatrième album studio de Juice – Fighting Demons – qui est également son deuxième LP posthume.

Juice WRLD : Dans les Abysses | Bande annonce officielle | HBO

Qui figure dans Into the Abyss ?

Ceux qui connaissent l’œuvre du rappeur reconnaîtront un certain nombre de ses collaborateurs tout au long du film, ainsi que des artistes qui ont respecté et ont été influencés par sa musique.

Vous pouvez consulter une liste ci-dessous :

Benny Blanco The Kid Laroi Cole Bennett Polo G Ally Lotti G Herbo Rex Kudo Hit-Boy Lil Bibby Ski Mask the Slump God DJ Scheme

« Je pense que c’était quelque chose de vraiment spécial »

Le réalisateur du film a récemment expliqué à The Guardian pourquoi Juice WRLD était une figure importante à mettre en lumière et à commémorer avec un documentaire.

« Il était à la fois disposé et capable de discuter des choses qu’il traversait sans filtre et sans honte ni égard pour la façon dont cela a été reçu », a expliqué Tommy.

«Pour tant de gens qui ont tendance à refouler les choses ou qui n’ont pas la langue pour discuter de quelque chose… pouvoir voir quelqu’un qui est prêt à le faire et peut faire de la musique incroyable avec ça, je pense que c’était quelque chose de vraiment spécial. «

