Où regarder le Khabib à la télévision

Khabib Nurmagomedov et Justin Gaethje s’affronter dans la grande bataille de la UFC 254 pour le titre léger de la marque. La soirée se déroulera à Fight Island à Abu Dhabi.

Ce sera la troisième fois que Khabib défendre votre titre de la UFC, qui est devenu l’un des grands as de l’homme d’affaires Dana Blanc. Encore plus après la polémique qui a surgi entre le Russe et l’Ecossais Conor McGregor.

Khabib affronte ce combat après avoir surmonté la mort de son père et de son entraîneur en coronavirus, et il le fera désireux de commencer une nouvelle ère en tant que dominant léger. Le Russe a déjà dépassé Mc Gregor et maintenant il veut le faire avec Gaethj et

Justin Gaethje arrive dans ce match en pleine forme après avoir battu Tony Ferguson, dans le combat en mai dernier. Oui ok Khabib partie comme un favori, cherchera à surprendre dans L’île de Pas et pouvoir lui arracher le titre des poids légers.

Horaires du soir de l’UFC

AFFICHE ÉTOILES

Khabib Nurmagomedov (c) contre. Justin Gaethje

Robert Whittaker contre Jared canonnier

Jacob Malkoun contre Philippe Hawes

Lauren Murphy contre Liliya Shakirova

Magomed Ankalaev contre. Ion Mignonlaba

PANNEAU D’AFFICHAGE PRÉLIMINAIRE

Stefan Struve contre. Tai tuivasa

Alex Oliveira contre Chavkat Rakhmonov

Da-Un Jung contre Sam alvey

PREMIER PRELIMINAIRE

Nathaniel Wood contre Casey Kenney

Liana Jojua contre Miranda franc-tireur

Joël Alvarez contre Alexandre Yakovlev

Quand a lieu le match Khabib – Gaethje ?

Le combat se déroulera dans le Samedi soir 24 octobre. La soirée débutera avec les préliminaires à 17h00 et la carte principale à 20h00, ce sera donc autour 23.00 heures.

Où voir le Khabib – Gaethje ?

Le combat peut être vu à travers la plate-forme DAZN, qui couvre la lutte pour la diffusion en Espagne. Vous pouvez suivre toutes les informations sur la soirée par le Site Internet Mundo Deportivo.

Inscrivez-vous à DAZN et profitez de cette soirée gratuite. 1 mois gratuit sans permanence !