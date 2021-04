Où regarder “ Le monde se termine avec vous: l’animation ”: diffusez l’anime en direct de n’importe où

Sans doute l’un des meilleurs jeux Nintendo DS de tous les temps, The World Ends With You a été salué à sa sortie non seulement en raison de son gameplay unique, mais aussi pour son histoire tentaculaire, sa bande-son engageante et sa représentation colorée du quartier commerçant de Shibuya au Japon et des zones environnantes. . Depuis près de 15 ans, les fans attendent avec impatience la suite de l’histoire que beaucoup pensaient ne jamais se concrétiser – jusqu’à l’annonce de The World Ends With You: The Animation.

Situé à travers un nombre non divulgué d’épisodes, The World Ends With You: The Animation adapte le jeu original et présente l’histoire de Neku à l’écran en tant qu’anime pour la toute première fois. Les fans ont encore plus à attendre alors que la série se termine plus tard cet été, alors que la suite du jeu vidéo Neo: The World Ends With You sortira le 27 juillet 2021 sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PC. Même si The World Ends With You: The Animation n’est diffusé qu’à la télévision au Japon, il existe plusieurs façons de regarder la série, peu importe où vous vous trouvez dans le monde, dont nous parlerons dans les sections ci-dessous.

Le monde se termine avec vous: l’animation – Quand et où

The World Ends With You: The Animation est diffusé sur MBS et TBS au Japon le vendredi soir à partir du 10 avril à 01h25 JST. Pour ceux qui cherchent à diffuser la série aux États-Unis ou ailleurs, même si elle ne sera pas diffusée à la télévision, Funimation publie les épisodes en même temps qu’ils sont diffusés au Japon afin que vous puissiez diffuser en même temps que la diffusion en direct. Vous pouvez également regarder la série sur Hulu.

Pour les téléspectateurs non japonais, de nouveaux épisodes de The World Ends With You: The Animation sont disponibles en streaming sur Funimation et Hulu les vendredis à 12h25 HE / 9h25 PT / 17h25 GMT à partir du 9 avril. temps, seule une version sous-titrée est disponible. Si vous n’avez pas accès à Hulu ou Funimation dans votre pays, un VPN peut vous aider à résoudre ce problème rapidement.

Comment regarder The World Ends With You: L’animation en direct de n’importe où

Si vous êtes aux États-Unis, souscrire à un abonnement Hulu ou Funimation est le moyen le plus simple de diffuser de nouveaux épisodes de The World Ends With You: The Animation. Cependant, ceux qui ne sont pas situés aux États-Unis actuellement pourraient avoir un peu plus de mal à regarder l’émission. Heureusement, l’utilisation d’un VPN simplifie la modification virtuelle de votre emplacement et vous donne un accès instantané à des services comme Hulu. Que vous voyagiez ou vivez en dehors des États-Unis, voici ce que vous devez savoir.

Diffusion en direct Le monde se termine avec vous: l’animation aux États-Unis

Hulu et Funimation vous donnent tous deux la possibilité de diffuser The World Ends With You: The Animation au moment où il commence à être diffusé en direct au Japon. Bien qu’ils aient tous les deux certainement leurs avantages et leurs inconvénients, nous recommandons généralement Hulu pour la plupart des streamers. À 7,99 $ par mois, Funimation regorge d’excellentes séries et films d’anime que vous pouvez diffuser à votre guise, et bien que cela puisse vous convenir parfaitement si c’est ce qui vous intéresse, il y a beaucoup plus de variété et même certains des mêmes contenu disponible chez Hulu avec des forfaits à partir de seulement 5,99 $ par mois.

Le monde se termine avec vous: L’animation est disponible en streaming avec le plan de base de Hulu pour 5,99 $ par mois, ou vous pouvez passer à Hulu avec Live TV pour 64,99 $ par mois. Il existe également un forfait qui combine Hulu avec Disney + et ESPN + à un tarif réduit de 13,99 $ par mois. Vous pouvez même démarrer un essai gratuit chez Hulu pendant 30 jours d’accès avant de payer quoi que ce soit lors de l’inscription à certains plans.

