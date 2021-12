Où regarder les 5 films après la sortie de Netflix

Le temps de la série de films Twilight Saga sur Netflix touche à sa fin, mais cela ne signifie pas que les fans de la série à succès de cinq films n’ont pas de chance. Lorsque la collection complète de films Twilight quittera Netflix le samedi 15 janvier, ils se rendront rapidement à Peacock, qui sera leur nouvelle maison de streaming exclusive à partir du dimanche 16 janvier.

Basé sur la série de livres du même nom de l’auteur Stephenie Meyer, La fièvre du crépuscule a commencé en 2008 avec la sortie de Twilight, le premier volet de ce qui allait devenir une franchise de cinq films. La franchise est centrée sur l’histoire d’amour de Bella et Edward. Après avoir déménagé de l’Arizona à Forks, dans l’État de Washington, la vie de Bella est bouleversée lorsqu’elle rencontre Edward, qu’elle découvre bientôt comme un vampire. Les deux tombent rapidement amoureux, mais leur relation est confrontée à des défis non seulement d’autres forces surnaturelles, mais aussi d’un triangle amoureux comprenant Jacob Black. En plus du film original de 2008, la franchise comprend quatre autres titres – The Twilight Saga : New Moon (2009), The Twilight Saga : Eclipse (2010), The Twilight Saga : Breaking Dawn – Part 1 (2011) et The Twilight Saga : Breaking Dawn – Partie 2 (2012). La série est dirigée par Kristen Stewart, Robert Pattinson et Taylor Lautner, avec Peter Facinelli, Elizabeth Reaser, Ashley Greene, Jackson Rathbone, Nikki Reed et Kellan Lutz également en vedette.

Le passage à Peacock ne marque que le dernier mouvement de la franchise. Avant que les films ne soient disponibles en streaming sur Netflix, la collection complète de films Twilight Saga était disponible sur Amazon Prime jusqu’à leur suppression le 31 août 2020. Ils ont ensuite été brièvement diffusés sur Hulu avant d’être supprimés le 31 octobre 2020.

Le dernier mouvement de la franchise rencontrera probablement un grand succès pour Peacock. Lorsque les films ont été ajoutés à Netflix en juillet, ils ont passé une semaine dans le Top 10 des streamers, et les 10 premières données horaires ont révélé des chiffres d’audience impressionnants. Ces données, selon What’s on Netflix, ont montré que Twilight a été visionné 25,03 millions d’heures du 11 juillet au 1er août. Entre le 18 juillet et le 25 juillet, The Twilight Saga: New Moon a bénéficié de 14,86 millions d’heures. Au cours de la même période, The Twilight Saga: Eclipse a reçu 8,96 millions d’heures, The Twilight Saga: Breaking Dawn: Part 1 a gagné 7,99 millions d’heures et The Twilight Saga: Breaking Dawn: Part 2 a reçu 13,90 millions d’heures.

Les fans de Twilight ont jusqu’au samedi 15 janvier pour regarder les films sur Netflix. Ils passeront ensuite à Peacock le dimanche 16 janvier. Le service de streaming propose une mise à niveau gratuite de sept jours au niveau premium. Une fois l’essai terminé, Peacock Premium, qui déverrouille tout ce que Peacock a à offrir, coûte 4,99 $ par mois. Le Peacock Premium Plus sans publicité, quant à lui, coûte 9,99 $ par mois.