Où regarder les cinq ligues majeures en Europe à la télévision en Espagne

in

19/08/2021 à 13:49 CEST

L’Europe a le niveau de football le plus élevé du monde. Pas pour moins, les grandes stars du football mondial convergent vers les équipes européennes dans leurs cinq grands championnats : la Ligue 1 française, la Bundesliga allemande, la Premier League anglaise, la Serie A italienne et la Liga espagnole. Le meilleur football se trouve sur le Vieux Continent, mais toutes les ligues ne peuvent pas être appréciées dans notre pays. Quelles ligues européennes peuvent être suivies en Espagne à la télévision ?

LES LIGUES EUROPÉENNES EN ESPAGNE O LES VOIR À LA TÉLÉ ?

LaLiga Santander: comment pourrait-il en être autrement, LaLiga Santander peut être suivi via Movistar +. De même, un jeu ouvert peut être suivi via Gol Televisión. Cependant, pour voir les meilleures équipes de LaLiga, il faudra disposer de l’abonnement susmentionné à Movistar +, qui diffuse tous les matchs via Movistar LaLiga.

Bundesliga : encore une fois, ce sera via Movistar + où vous pouvez suivre la ligue tudesca. En Movistar Liga de Campeones et en #Vamos les matchs de cette ligue européenne disputée seront diffusés.

Ligue 1: l’illusion de voir Leo Messi a fait beaucoup de monde regarde où vous pouvez profiter du nouveau PSG du meilleur joueur de l’histoire. Malheureusement, bien qu’auparavant les droits appartenaient à Movistar +, aucune des sociétés de télévision espagnoles n’a pour le moment acheté les droits pour profiter de cette compétition.

première ligue: grâce à DAZN vous pouvez suivre les matchs de l’une des ligues les plus intéressantes au monde. Un abonnement mensuel de 9,99 € par mois est requis pour profiter d’un énorme catalogue d’événements sportifs.