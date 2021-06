Où regarder les euros et les options gastronomiques pour les non-fans de football

Jardins de bière et brunchs bien arrosés nous voilà ! (Photo : Metro.co.uk)

Courage, ça n’arrivera peut-être jamais !

C’est précisément ce qui nous inquiète vis-à-vis de la levée de ces restrictions, n’est-ce pas ?

Mais avouons-le, nous nous sommes beaucoup amusés malgré le verrouillage, nous ne voyons donc pas une seule raison au monde pour laquelle nous ne pouvons pas tenir quatre semaines de plus, surtout quand nous dînons dans le ciel, gros alcool des brunchs, un festival d’artisanat à grande échelle et de superbes endroits où nous pouvons regarder les euros et la semaine nationale du pique-nique avec impatience…

Oh, et n’oubliez pas d’envoyer cette carte de fête des pères.

C’est une chance que tu nous aies.

Où regarder les Euros : Partie 1

Comment avez-vous envie de gagner un siège au stade de Wembley pour le match de l’UEFA Euro 2020 le 26 juin, gracieuseté de Heineken, avec un séjour à l’hôtel Young pour faire bonne mesure ?

Ça vaut vraiment le coup d’entrer, ne diriez-vous pas?

Mais en attendant de voir si ces tickets d’or pourraient être les vôtres, autant assister aux autres matchs sur les écrans géants du réseau de pubs Young’s.

Allez vous imprégner de l’atmosphère avec d’autres fans ou louez une chambre privée pour vous et vos amis, puis installez-vous pour regarder le foot avec un scran à mi-temps (c’est le nord pour “nourriture”) sous la forme d’un curseur Euros Burger Shack partageur – c’est 12 mini-burgers (des alternatives à base de plantes sont disponibles), de nombreux accompagnements et un seau de 12 Camden Hells ou Heineken – le tout pour 17,50 £ par personne.

Dépêchez-vous, le concours se termine demain !

Divers endroits à travers Londres.

Où regarder les Euros : Partie 2



Dirigez-vous vers Pop Brixton

Bien sûr, vous pourriez aller dans un vieux pub endormi ce vendredi et regarder l’Angleterre contre l’Écosse aux côtés de vieux hommes baver dans leurs demi-pintes et peut-être, si vous avez de la chance, l’étrange hooligan des années 1980… ou vous pourriez aller à Pop Brixton , où les choses sont un peu plus animées.

Faites le plein de bières artisanales, remplissez votre table de plats de rue de Baba G’s, Halo Burger et Mama’s Jerk, et buvez dans l’atmosphère (et la bière, bien sûr) pendant que vous regardez l’Angleterre (et tout autre pays dont vous aimez / venez) ) naviguez jusqu’à la finale sur leurs écrans géants.

C’est en tout cas ce que nous avons prévu.

Et la bonne nouvelle, c’est qu’ils réservent des tables pour les walk-ins — pour les plus, hum… spontané parmi nous !

49 Brixton Station Road, SW9.

Où regarder les Euros : Partie 3



Admirez les vues

Parfois, tout en prenant un euro (non, nous ne voulons pas dire héberger un réfugié du Brexit, nous voulons dire regarder le foot), c’est bien que ce ne soit qu’une partie de votre soirée et non l’essentiel.

C’est pourquoi, en prévision des matchs sur lesquels nous ne voulons pas nécessairement crier, nous prendrons l’emplacement au bord du canal de Hackney Bridge.

Vous obtenez la vue, vous pouvez dîner chez une sélection de commerçants de rue à In The Courtyard, vous pouvez commander dans un excellent bar – et pourtant, il y a un écran géant que vous pouvez regarder par-dessus l’épaule de votre partenaire de restauration.

Tout le monde est gagnant ! De plus, tous les billets pour l’Angleterre/Knockout Stage incluent une bière gratuite par personne et pour chaque réservation, vous avez la chance de gagner un onglet de 100 £. Qu’est-ce que tu attends?

Bâtiment Écho, E15.

Quelque chose à claironner



C’est bientôt la semaine nationale du pique-nique

C’est bientôt à nos portes, la Semaine nationale des pique-niques (19-27 juin, vous ne savez pas ?), la semaine où nous, euh… faisons des pique-niques et les apprécions vraiment, même si à cette époque l’année dernière, avec le temps, nous J’avais tellement été dehors que tu aurais pu faire des sandales avec notre peau.

Quoi qu’il en soit, la raison pour laquelle nous le mentionnons est qu’Elephant Park, à Elephant & Castle, vous invite à acheter un fourre-tout dans l’un de leurs points de vente locaux participants, à le remplir dans lesdits points de vente, puis à savourer vos friandises pendant que vous explorez leur nouveau paysage rocheux et aquatique, Elephant Springs.

Attendez-vous à des sandwichs à la banane plantain de Miko, des beignets de poisson salé de Tasty Jerk, de magnifiques gyozas de Koi Ramen, du café glacé et des pâtisseries de Change Please, et bien d’autres.

Oh, et si vous suivez @elephantparklondon et téléchargez vos meilleurs clichés, vous pourriez gagner 500 £ de prix – whoop !

Du samedi au 31 août, Elephant Park, SE17.

Faites-vous barboter avec style !



Boissons savoureuses

Pendant que nous parlons de pique-nique, quand il s’agit de manger en plein air, nous sommes souvent d’humeur pour un déjeuner liquide, c’est pourquoi nous gardons les détails de Sun Tavern dans nos favoris car ils sont arrivés avec juste le panier pour nous : le panier à cocktails Garden Picnic.

C’est une offre méga, remplie de Prosecco, de rosé, d’un cocktail Kir à la fraise pour deux et de quelques canettes de Umbrella London Rhubarb Cider – et ce ne sont que les boissons.

Vous obtenez également des olives, des sardines et de gourmandes meules de chèvre camembert et crottin de Chavignol ainsi que tous les biccies et chutney dont vous avez besoin pour les engloutir.

Et le tout est livré dans un joli panier, avec vaisselle, verrerie, couverts et sous-verres… pour ne pas avoir d’anneaux collants sur l’herbe, on suppose !

Suspendez votre incrédulité pour celui-ci



Placez vos attentes élevées pour Londres dans le ciel (Photo: Paul Grover)

Nous nous sommes tous habitués à tout ce qui se passe en plein air depuis environ un an, mais c’est ridicule… d’une manière totalement brillante.

Mettant le « up » bel et bien dans le « pop-up », London In The Sky est de retour et vous invite, vous et vos amis, à dîner suspendu à 100 pieds au-dessus du sol juste à côté de l’O2 Arena parce que… pourquoi diable pas ?

Et non seulement vous disposez d’un menu de plats et de boissons spécialement préparé là-haut, mais vous pouvez également vous montrer l’enfer sur Instagram, avec une vue imprenable sur la rivière pendant que vous vous plongez dans la bouffe et les vins.

Donc, vous êtes peut-être défoncé, mais vous ne serez certainement pas à sec (à moins que vous ne vouliez l’être, bien sûr – pas de pression des pairs ici, merci beaucoup).

1er juillet-26 septembre.

De jolies choses comme ça…



Les arts et l’artisanat abondent

Si vous êtes comme nous, vous avez passé l’année dernière à devenir un peu rusé. Pas sournoisement rusé, idiot – nous voulons dire bon avec vos mains.

C’est pourquoi le Cockpit Arts Summer Festival pourrait bien avoir une année exceptionnelle lorsqu’il commencera le 25 juin – c’est la semaine prochaine selon nos calculs.

Plus de 150 fabricants de 21 objets artisanaux différents – des textiles aux bijoux, de la céramique au bois, vous l’appelez – participeront non seulement en direct à Holborn et Deptford, mais aussi en ligne.

Participez aux ateliers, écoutez les conférences, faites une visite d’atelier et… magasinez, magasinez, magasinez.

Hé, nous nous demandons si ces pots spécialement peints que nous avons fabriqués pourraient être une chose…?

Gratuit mais il faut pré-réserver. 25-27 juin, Northington Street, WC1; 2-4 juillet, 18-22 Creekside, SE8.

Le brunch le plus arrosé de la ville ?



Deux barres au choix

Ils pensent qu’ils sont le brunch en plein air le plus grand et le plus arrosé du sud de Londres, mais ils ne nous ont clairement jamais vu en lancer un énorme dans notre jardin avec trois (comptez-les!) Saveurs de Hula Hoops!

En fait, Vauxhall Food & Beer Garden a peut-être l’avantage sur nous, avec des journées de jeux spécialement thématiques et certains des plus grands écrans LED de Londres, tous prêts pour les euros, ainsi que des drag bingo, des quiz, des événements de club et des spectacles d’humour.

Tout se passe dans son espace extérieur spécialement conçu, avec de l’astroturf, des plantes énormes et tout ce que vous avez, avec deux bars, des stands de nourriture internationale et ce brunch sans fond du samedi de renommée mondiale dont nous parlions.

Avec des choses qui se passent toute la semaine, faites-en tout l’été ! — on se demande s’ils accepteraient que nous plantions une tente…

Jusqu’au 30 août, 6a South Lambeth Place, SW8.

Inscrivez-vous à The Slice pour des conseils alimentaires hebdomadaires

Recevez nos conseils dans votre boîte de réception chaque semaine avec la newsletter The Slice. Inscrivez-vous ici.

Soyez pétillant avec les Delevingnes



Vous aimez la nourriture et l’alcool ?

Il semble que le festival gastronomique préféré et le plus spectaculaire de la capitale, Taste Of London, ait trouvé un moyen d’améliorer même son propre jeu de pointe cette année avec l’annonce récente d’encore plus de fabuleux.

Attendez-vous à une apparition du nouveau prosecco premium Della Vite des charmantes sœurs Delevingne, Gizzi Erskine et le professeur Green unissent leurs forces dans leur entreprise alimentaire de verrouillage Giz ‘n’ Green, et un ami des stars DJ Fat Tony sur place pour faire tourner ce que nous appelions auparavant « choons » lors d’une soirée spéciale sur la terrasse.

Cela s’ajoute à votre tour d’horizon habituel des meilleurs restaurants, des chefs les plus célèbres et des points de vente de boissons dangereusement tentants.

Fondamentalement, le paradis pour tous ceux qui aiment leur nourriture et leurs boissons.

7-11 juillet et 14-18 juillet, Regent’s Park, NW1.

