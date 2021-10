Où regarder les films du créateur de Squid Game, Hwang Dong-hyuk

Avez-vous déjà regardé Squid Game ? La série originale Netflix en provenance de Corée du Sud a été un énorme succès dormant, devenant le programme le plus diffusé sur la plate-forme dans plus de 94 pays depuis sa première en septembre. Il est depuis devenu le spectacle le plus réussi de tous les temps sur la plate-forme. De temps en temps, on nous rappelle que les coups de refroidisseur d’eau peuvent encore se produire à l’ère du streaming, et Squid Game n’est que le dernier exemple. Le créateur de la série, Hwang Dong-hyuk, est cependant moins connu. Alors, quels autres films et émissions de Hwang Dong-hyuk pouvez-vous regarder si vous avez aimé Squid Game ?

Bien qu’il ait dirigé un tel mégahit – et qu’il ait eu un « bœuf » enjoué avec la star de la NBA LeBron James – Hwang Dong-hyuk a eu un profil relativement bas et n’a obtenu aucun bonus lorsque sa création a atteint le sommet de Netflix. Mais il crée régulièrement en Corée du Sud depuis près de deux décennies, avec quatre longs métrages à son actif.

Trois d’entre eux sont même disponibles en streaming aux États-Unis sur le streamer centré sur la Corée OnDemandKorea. Vous pouvez regarder OnDemandKorea avec des publicités ou vous inscrire pour un compte payant et sans publicité.

Lisez la suite pour une ventilation des films de Hwang Dong-hyuk qui ont précédé Squid Game.

Mon père (2007)

Le premier film de Hwang Dong-hyuk était Mon père de 2007, sur la recherche de sens et d’appartenance.

James Parker n’a jamais connu ses parents biologiques. Adopté par une famille américaine, il a grandi loin de sa Corée du Sud ancestrale. Mais à l’âge adulte, James s’enrôle comme soldat dans l’armée américaine basée en Corée. Là, il entreprend la recherche, allant même à la télévision en direct tout en cherchant des réponses. Il retrouve et rencontre enfin son père, un homme condamné à mort pour meurtre. Maintenant, James peut aller de l’avant, apprenant la vérité sur son passé d’un homme qu’il n’a jamais connu.

Mon père ne diffuse pas actuellement aux États-Unis, malheureusement.

Silence (2011)

Silenced suit Kang In-ho, un professeur d’art nouvellement nommé à la Benevolence Academy pour les étudiants sourds et malentendants. Lorsqu’il se rend compte que des élèves sont agressés physiquement et sexuellement par ses collègues enseignants, In-ho fait équipe avec un militant des droits humains pour faire la lumière sur la situation et traduire les coupables – et ceux qui les couvrent – en justice.

Basé sur le roman The Crucible de Gong Ji-young et inspiré de faits réels, Silenced a fait sensation lors de sa sortie en Corée du Sud. Cela a finalement conduit à la réouverture du cas de l’école Gwangju Inhwa, où de jeunes étudiants sourds ont été agressés sexuellement par des membres du corps professoral pendant cinq ans au début des années 2000.

Dans Miss Granny, une femme de 70 ans se retrouve soudain mystérieusement transformée, son corps redevenant celui d’une jeune de 20 ans. Maintenant, elle a l’opportunité d’une vie et peut revivre sa jeunesse. Elle cherche de nouveaux amis et se retrouve prise dans un triangle amoureux avec deux jeunes hommes.

Un énorme succès en Corée et l’un des films les plus connus de Hwang Dong-hyuk, Miss Granny a été refait dans sept pays, dont la Chine et le Japon.

Basé sur le roman Namhansanseong de Kim Hoon, La Forteresse se déroule pendant la deuxième invasion mandchoue de la Corée en 1636. Le roi Injo et ses serviteurs cherchent refuge dans la ville forteresse de montagne de Namhansanseong. Dans leur isolement, les serviteurs du roi plaident en faveur de négociations avec la dynastie Qing ou de la poursuite des combats.

La forteresse a été un grand succès et reste le seul drame d’époque parmi les films de Hwang Dong-hyuk.