Où regarder les Jeux de Tokyo à la télévision ?

in

19/07/2021 à 16h53 CEST

Les Jeux Olympiques sont l’un des événements les plus intéressants dans le monde du sport. À cette époque, des dizaines de sports minoritaires deviennent le centre d’attention de millions de personnes à travers la planète, où les téléspectateurs profitent d’un environnement sain et festif dans lequel se développent les meilleurs concurrents de chaque catégorie et sport.

Ainsi, de la boxe à l’athlétisme, il existe des dizaines de sports qui prennent une importance particulière ces semaines-ci. Bien que ces JJ. OO. se déroulent en 2021 de manière atypique (sans audience et dans le cadre d’une pandémie mondiale), la surveillance qu’elles auront de la part des télévisions du monde entier sera la même.

Nous avons donc deux manières différentes de voir cet événement sportif. D’une part, nous pouvons en profiter à travers Radio Televisión Española, où les fans pourront suivre à partir du 23 juillet toutes les compétitions qui ont une représentation espagnole. De son côté, la plateforme sportive Eurosport Il effectuera également un suivi exhaustif des Jeux, y compris ceux où il n’y a pas de représentation espagnole.

Les Jeux Olympiques comprendront du 23 juillet au 10 août.