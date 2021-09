Où regarder PROWDMON vs WAYB

L’épisode 3 de Street Woman Fighter sortira dans quelques heures et les téléspectateurs attendent une nouvelle confrontation entre PROWDMON et WAYB. Voici un aperçu de l’heure de sortie internationale et où regarder le combat pour “Main Dancer” et “Worst dancer”.

La dernière émission de télé-réalité de danse de Mnet, “Street Woman Fighter”, a commencé avec une excellente note et un nombre élevé de téléspectateurs. Les fans ne peuvent tout simplement pas en avoir assez des chorégraphies pointues, des scènes animées et de l’esprit fougueux des groupes concurrents – YGX, WAYB, LACHICA, COCAnBUTTER, PROWDMON, WANT, HOOK et HOLYBANG.

Après un premier combat en tête-à-tête, les groupes se préparent maintenant pour la bataille du danseur principal contre le pire danseur. Avant la diffusion de l’émission, regardez l’aperçu de l’épisode 3 de Street Woman Fighter ci-dessous.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Street Woman Fighter épisode 3 : Temps de sortie international exploré

Regardez l’épisode 3 de Street Woman Fighter sur Mnet à partir de 22h20 KST/9h20 HNE le 7 septembre. Voici un aperçu de l’horaire international :

Heure centrale : 7 septembre 8h20, mardi Heure centrale (CT) Heure de l’Est : 7 septembre 9h20 Mardi, heure de l’Est (ET) Heure du Pacifique : 7 septembre 6h20 Mardi, heure du Pacifique (PT) Heure européenne : 7 septembre , 15 h 20 mardi, heure d’été d’Europe centrale (CEST) heure britannique : 7 septembre 14 h 20 mardi, heure d’été britannique (BST) heure indienne : 7 septembre 18 h 50 mardi, heure standard indienne (IST) heure des Philippines : 7 septembre 21h20 Mardi, aux Philippines Heure du Japon : 7 septembre 22h20 Mardi, à Tokyo, Japon Heure australienne : 7 septembre 22h50 Mardi, Heure normale du centre de l’Australie (ACST)

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Aperçu de Street Woman Fighter ep 3 exploré

Street Woman Fighter ep 3 a promis plus de drame et un ensemble intense d’étapes compétitives à venir. Le génie du NCT Taeyong et la reine de la K-pop BoA font des critiques constructives aux danseurs, mais la tension monte lorsque les groupes commencent à nommer le «pire danseur» des autres équipes, vraisemblablement avec une stratégie ciblée.

Le conflit intérieur devient apparent lorsque PROWDMON choisit WAYB comme partenaire concurrent pour le prochain tour.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Concours de chansons K-pop

Pour le prochain tour de Street Woman Fighter de Mnet, les équipes choisiront chacune un groupe et les deux équipes joueront sur la même chanson K-pop. L’aperçu de l’épisode 3 a révélé WAYB vs PROWDMON et YGX vs WANT.

Première mission d’échec de Street Woman Fighter

Après le prochain tour, l’émission de télé-réalité danse déclarera son premier groupe « raté ». Avec autant d’enjeux, aucune équipe ne voudrait être dans cette position.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Où regarder Street Woman Fighter ep 3 PROWDMON Monika vs WAYB Noze

La tension autour de WAYB Noze a été révélée avant même le début de la bataille de danse ultime. Considéré comme le danseur de sauvegarde de Kai, cette fois, Noze se bat avec Monika de PROWDMON en la désignant comme la pire danseuse.

Monika choisit WAYB comme prochain partenaire concurrent dans la ronde des chansons K-pop. Regardez l’épisode 3 de Street Woman Fighter sur Mnet et regardez tous les moments forts sur la chaîne YouTube officielle de Mnet TV.

