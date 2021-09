Où regarder Tokyo Revengers ⋆ 10z viral

Les Vengeurs de Tokyo est l’un des anime les plus populaires du printemps 2021, formant rapidement une base de fans importante et dévouée en raison de son scénario unique de voyage dans le temps et de ses personnages fascinants.

Si vous voulez rattraper cet anime à succès ou même plonger pour la première fois, voici tout ce que vous devez savoir sur Tokyo Revengers.

Qu’est-ce que les Revengers de Tokyo?

L’anime suit Takemichi Hanagaki, un jeune homme qui apprend que son ex-petite amie et son jeune frère ont été assassinés par le tristement célèbre Tokyo Manji Gang. Cependant, la fortune de Takemichi change lorsqu’il est heurté par un train et renvoyé 12 ans dans le passé.

Dans le passé, Takemichi rencontre Naoto, le frère cadet de son ex, et lui parle d’événements futurs. Une fois qu’il a fait cela, Takemichi est renvoyé au présent, mais ce présent est différent de celui qu’il a laissé derrière lui. Alors que son ex était encore assassiné, Naoto a survécu et est devenu détective. Takemichi apprend que chaque fois que lui et Naoto se tiennent la main, Takemichi est renvoyé dans le temps.

Pour cette raison, Takemichi se lance dans une quête pour sauver tout le monde en modifiant les événements passés. Cependant, il apprend rapidement que le temps est bien plus complexe qu’il ne le pensait.

La série a commencé comme un manga dans Weekly Shōnen Magazine, mais a rapidement été reprise et transformée en un anime qui a commencé à être diffusé le 11 avril 2021. La série est produite par Liden Films et réalisée par Koichi Hatsumi. Keiko Ōta s’est occupé de la conception des personnages et présente la musique de Hiroaki Tsutsumi.

Comment regarder les Revengers de Tokyo

Actuellement, la seule façon de regarder Tokyo Revengers en Amérique est via Crunchyroll. Le site de streaming d’anime diffuse actuellement la série en simultané au Japon.

Le site propose le spectacle à la fois avec des sous-titres en anglais et une version doublée en anglais. Cependant, ce doublage est à plusieurs épisodes de la version sous-titrée de l’émission, car il n’a fait ses débuts que le 29 mai 2021, un mois entier après la version sous-titrée.

Certains épisodes sont disponibles pour les personnes sans abonnement Crunchyroll. Cependant, ces épisodes sont financés par la publicité. Si vous voulez commencer la série depuis le début, ou si vous voulez regarder la version doublée en anglais, vous devrez vous inscrire pour un compte Crunchyroll premium.