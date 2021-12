Où regarder tous les films de Wall-Crawler en ligne

C’est un gros week-end pour la franchise Spider-Man avec la sortie de Spider-Man : No Way Home au cinéma. De toutes les propriétés de super-héros apparues au cours des deux dernières décennies, Spider-Man a été l’une des plus prolifiques et peut-être des plus appréciées. Si vous voulez revenir sur toutes ses récentes aventures, lisez la suite.

Spider-Man est l’un des personnages les plus appréciés de Marvel Comics et l’une des propriétés intellectuelles les plus importantes de Marvel Entertainment, mais cette forte demande l’a rendu difficile à cerner. Alors que l’univers cinématographique Marvel est devenu la force principale du genre des films de super-héros, Marvel Studios n’a toujours pas un accès complet à Spidey. Sony Pictures Entertainment a acquis les droits cinématographiques de Spider-man en 1999 et les détient toujours. La seule raison pour laquelle Tom Holland est autorisé à jouer à Spider-Man dans le MCU est un accord de 2015 entre Sony et la société mère de Marvel, Disney pour ce cas spécifique.

Pour cette raison, les films Spider-Man peuvent être plus difficiles à trouver que les autres films de super-héros, en particulier les autres films Marvel. La plupart des MCU peuvent être regardés au même endroit sur Disney +, mais malheureusement, aucun des films de Spider-Man n’est là. Trouvez le film Spider-Man que vous recherchez dans la liste ci-dessous.

Spider-Man (2002)

Le premier film Spider-Man en direct de l’ère moderne est désormais diffusé sur Peacock avec n’importe quel niveau d’abonnement. Vous pouvez également le regarder sur FuboTV avec un abonnement, ou vous pouvez le louer ou l’acheter sur des magasins numériques, notamment Amazon Prime Video, Google Play, iTunes, Vudu ou le Microsoft Store.

Spider-Man 2 (2004)

Spider-Man 2 est l’un des rares à proposer un package avec son prédécesseur. il est également disponible sur Peacock, mais pas sur FuboTV. Il est également disponible à la location ou à l’achat sur tous les mêmes magasins numériques que l’original.

Spider-Man 3 (2007)

Le troisième et le plus sous-estimé de la trilogie Spider-Man de Sam Raimi est également inclus dans un abonnement Peacock, ce qui en fait un guichet unique pour cette ère de la franchise. Les magasins numériques énumérés ci-dessus s’appliquent toujours également – Amazon Prime Video, Google Play, iTunes, Vudu et le Microsoft Store.

L’incroyable Spider-Man (2012)

Si vous regardez ces films avec frénésie, les choses commencent à devenir compliquées – et coûteuses – avec le redémarrage de 2012 The Amazing Spider-Man. Celui-ci est uniquement disponible à la location ou à l’achat sur les magasins numériques et n’est inclus dans aucun service de streaming par abonnement. Si vous êtes un finaliste, vous devrez choisir entre Amazon Prime Video, Google Play, iTunes, Vudu et le Microsoft Store.

L’incroyable Spider-Man 2 (2014)

Curieusement, la suite de 2014 The Amazing Spider-Man 2 est disponible sur FuboTV, donc si vous avez souscrit cet abonnement, vous pouvez le réactiver. Vous pouvez également louer ou acheter le film dans tous les endroits énumérés ci-dessus. Enfin, celui-ci est également diffusé en streaming sur l’application FX Now, qui reviendra également en jeu plus tard.

Spider-Man : Retrouvailles (2017)

Maintenant, nous entrons officiellement dans le MCU, alors n’oubliez pas que si vous voulez voir l’introduction de Spider-Man dans la franchise plus large, vous pouvez diffuser Captain America: Civil War sur Disney +. Sinon, nous pouvons passer directement à Homecoming. Celui-ci est diffusé sur Hulu + Live TV – le niveau de forfait TV maigre du service qui commence à 64,99 $. Si vous avez un abonnement Hulu régulier, vous n’aurez pas accès à ce film ni à aucun autre de Spider-Man. Malheureusement, la seule autre option est de louer ou d’acheter Homecoming sur un magasin comme Amazon Prime Video, Google Play, iTunes, Vudu ou le Microsoft Store.

Spider-Man: Dans le Spider-Verse (2018)

Bien que le MCU soit peut-être le plus gros jeu de la ville, ce n’est pas le seul endroit pour attraper Spider-Man. Le film d’animation à succès Into the Spider-Verse est diffusé sur FX Now et sur Hulu + Live TV. En dehors de cela, il est disponible sur les magasins numériques énumérés ci-dessus.

Venin (2018)

Certes, les deux films Venom que Sony a sortis au cours des dernières années n’ont pas grand-chose à voir avec Spider-Man, mais pour l’amour des finalistes, le premier est diffusé sur FX Now. il est également disponible sur les magasins numériques à la location ou à l’achat.

Venom 2: Qu’il y ait un carnage (2021)

Nous rattrapons les dernières sorties ici avec Venom 2, qui a été créée cette année. Par conséquent, il n’est disponible qu’à la location ou à l’achat, et non en streaming avec un abonnement.

Spider-Man : Pas de retour chez soi (2021)

Enfin, la nouvelle version de ce week-end No Way Home n’est pas du tout disponible sur la vidéo personnelle – elle ne joue que dans les cinémas. Disney a diffusé de nouveaux films à un coût supérieur pendant la pandémie, mais cette séquence s’est terminée avec Shang-Chi et la légende des dix anneaux en décembre. Cependant, selon un rapport de Deadline, Sony et Disney pourraient être sur le point de conclure un accord qui regrouperait tous les films de Spider-Man avec le MCU sur Disney +. D’ici là, bonne chasse.

