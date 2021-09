Où règnent l’art et la science de la logique et de la créativité Crypto nouveaux médias

Message d’invité HodlX Soumettez votre message

Désolé les logiciens, mais la créativité a été la compétence la plus recherchée pendant trois années consécutives, selon une étude de LinkedIn. La créativité, après tout, est censée débloquer de nouvelles stratégies, orientations commerciales et innovation.

« Connecter des points – qui ne sont apparemment pas liés – pour générer des solutions originales et utiles est une compétence incroyablement précieuse pour chaque employé, quel que soit le secteur ou le pays dans lequel vous exercez vos activités », écrit LinkedIn.

La collaboration, la persuasion et l’intelligence émotionnelle – qui démontrent collectivement à quel point vous travaillez bien avec les autres et apportez de nouvelles idées à la table – sont également en tête de la liste des compétences recherchées de LinkedIn.

Dans la finance traditionnelle, une hypothèse persiste sur le fonctionnement du monde réel. Mais tant de gens qui travaillent dans cette industrie se trompent complètement sur le monde réel. La réalité est que beaucoup de gens croient que le monde fonctionne d’une certaine manière, alors qu’il fonctionne en réalité d’une manière totalement différente. Les possibilités de ce qui peut être fait, par exemple, dans la finance traditionnelle peuvent être plutôt rigides et limitées.

Pour que les organisations évoluent et grandissent, les limites doivent être testées. Au-delà du rigolade, la logique et la créativité doivent fonctionner en harmonie l’une avec l’autre. Cela vaut pour le travail et la vie.

C’est exactement comme Albert Einstein l’a dit,

“La logique vous mènera de A à B. L’imagination vous emmènera partout.”

Ce n’est pas tout ce qu’il a dit sur la créativité non plus.

“L’imagination est plus important que la connaissance. Les connaissances sont limitées. L’imagination encercle le monde.

Équilibrer la logique et la créativité, c’est ce qu’est la crypto. L’industrie le fait depuis sa création en 2008. En effet, Satoshi a merveilleusement équilibré logique et créativité. La crypto commence par la logique. Et puis le côté créatif consiste à pousser cette technologie à ses limites. Il est essentiel de trouver un équilibre entre créativité et logique alors que nous développons et développons la technologie blockchain.

Il ne fait aucun doute : la pensée créative et la pensée logique doivent coexister. Vous avez besoin des deux lorsque vous travaillez sur des solutions innovantes pour la vie, le travail et le monde. Lorsque vous déployez la logique, vous vous appuyez sur des capacités de raisonnement et d’analyse. Vous voulez comprendre la cause et l’effet. La créativité, quant à elle, implique innovation, émotion et chance dans la découverte de nouvelles solutions. Les compétences logiques sont souvent considérées comme adhérant à des modèles et règles établis, tandis que la créativité est considérée comme rompant les modèles établis.

Trop de logique, s’enliser dans les détails, peut sûrement étouffer la créativité. Cependant, lorsque les deux sont déployés en tandem, vous pouvez découvrir les causes et les effets de manière créative, tout en étant plus ouvert aux nouvelles idées au début. Afin de maintenir le flux créatif, consommez de l’art, des livres, etc.

La logique et la créativité sont essentielles pour tout projet dans l’espace qui cherche à réussir. Soyez logique. Mais assurez-vous que votre logique est créative. Si vous faites cela, il vous sera plus facile de trouver votre place dans l’espace blockchain. Si vous mélangez parfaitement logique et créativité, en particulier dans la communauté de la finance décentralisée (DeFi), ce système prospérera.

Les penseurs créatifs et les penseurs logiques ont plus en commun que nous ne le pensons généralement. Ils travaillent ensemble pour construire l’avenir. La perspicacité créative, c’est comme avoir une vue plongeante. L’approche analytique se concentre sur des panneaux détaillés, analysant si nous devons tourner à gauche ou à droite en marchant le long du trottoir. La capacité de voir la situation dans son ensemble, la vue à vol d’oiseau, suscite des idées créatives.

Une réflexion analytique excessive sur des informations ou des idées – y compris l’obsession de détails sans fin – peut embourber l’esprit et nous perdre au niveau de la rue au milieu de tout cela. Mais voler à 30 000 pieds en regardant vers le bas ne nous donne pas exactement la perspective dont nous avons besoin pour prendre des décisions finales. Équilibrer les informations et les idées en limitant les considérations aux paramètres des informations critiques peut vous empêcher de trop réfléchir.

Les matrices de prise de décision peuvent également s’avérer utiles pour de nombreux cadres supérieurs. Les activités physiques peuvent vous inciter à penser de manière créative, tout comme elles l’ont fait pour le savant grec Archimède lorsqu’il aurait réalisé qu’il avait déplacé de l’eau en entrant dans un bain tranquille. Qui sait? Vous pourriez avoir votre propre moment « eurêka » comme lui.

Entre profiter des mèmes et rechercher les opportunités mondiales que la crypto a à offrir, le PDG de Steady State, Jon Libby, élabore activement une nouvelle norme pour l’assurance DeFi.

Vérifiez les derniers titres sur HodlX

Suivez-nous sur Twitter Facebook Telegram

Consultez les dernières annonces de l’industrie Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées dans The Daily Hodl ne sont pas des conseils d’investissement. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.

Image en vedette : Shutterstock/sdecoret/stockphoto-graf