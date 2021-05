Où se déroulera la finale de la Ligue des champions? Le Portugal devient le nouveau favori pour accueillir Man City vs Chelsea au milieu des problèmes de l’UEFA sur Wembley

Le lieu de la prochaine finale de la Ligue des champions devrait être confirmé cette semaine au milieu des appels pour sa tenue à Wembley.

Manchester City affrontera Chelsea dans un affrontement exclusivement en Premier League lors du match phare de la compétition d’élite européenne le samedi 29 mai.

Le stade olympique d’Ataturk accueillera la pièce maîtresse de l’Euro

Wembley est sur la table mais l’UEFA a des doutes sur le transfert du match au Royaume-Uni

Le match devrait actuellement se dérouler au stade olympique Atatürk d’Istanbul.

Mais à la suite de l’annonce que le gouvernement britannique a ajouté la Turquie à la “ liste rouge ” des pays à haut risque COVID-19, il y a eu de plus en plus d’appels pour que la finale ait lieu en Angleterre.

Voici ce que nous savons jusqu’à présent…

Où se déroulera la finale de la Ligue des champions?

Dans l’état actuel des choses, les fans de City et de Chelsea ne seraient pas autorisés à se rendre à Istanbul.

Changer le lieu de la finale en Angleterre serait logique mais inévitablement, l’idée a soulevé une foule de questions et l’UEFA et le gouvernement britannique se sont entretenus lundi sur le transfert du match à Wembley.

Chelsea affrontera Man City en finale de la Ligue des champions – mais où aura-t-il lieu?

Le Times a rapporté que les problèmes majeurs n’avaient pas été résolus lors de cette réunion et que le Portugal était en train de devenir le favori pour accueillir la finale.

Le Royaume-Uni a toujours des règles de quarantaine strictes pour les visiteurs de nombreux pays européens, mais l’UEFA insiste sur le fait qu’il devrait y avoir des exemptions pour tout son personnel, ainsi que pour les sponsors et les VIP.

Un autre point de friction serait la foule, le rapport du Times affirmant que l’UEFA voulait que la capacité à Wembley soit augmentée de 10 000 à 22 500.

Leur rapport indique que Porto est maintenant devenu un candidat sérieux pour accueillir la finale car le Portugal n’a aucune restriction sur les visiteurs dans le pays et est sur la “ liste verte ” du Royaume-Uni.

Estádio do Dragão pourrait maintenant être le lieu hôte

Les discussions avec l’UEFA et les responsables gouvernementaux devraient reprendre mardi et une décision sur le lieu sera prise mercredi au plus tard.

Manchester City affrontera Chelsea en finale le samedi 29 mai.

C’est le même jour que la finale des barrages du championnat.

Cependant, l’EFL serait prête à changer son match phare à une date différente si l’UEFA souhaite déplacer la finale de la Ligue des champions à Wembley.