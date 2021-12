Où se dirige le marché de la crypto à l’approche de 2022 ? Les jetons GameFi les plus prometteurs

Les investisseurs en crypto qui ont fait confiance à la prédiction selon laquelle Bitcoin monterait en flèche à 100 000 $ d’ici la fin de l’année doivent maintenant accepter la réalité qu’il n’y aura pas de rassemblement du Père Noël avant la fin de l’année. Après avoir dépassé les 69 000 $ en novembre, le prix du Bitcoin a beaucoup reculé et peine désormais à rester au-dessus de la barre des 50 000, entraînant avec lui le reste des crypto-monnaies.

Cependant, l’analyse technique entre en jeu lorsque nous ne pouvons pas voir une tendance claire et qu’il n’y a pas de fondamentaux solides pour nous aider à comprendre comment le marché va se comporter.

Il existe souvent des schémas répétitifs dans les fluctuations de prix dus à la psychologie du marché, qui est motivée par des émotions telles que la peur ou l’excitation. L’analyse technique examine les schémas graphiques pour identifier ces émotions et les mouvements de marché ultérieurs pour découvrir les tendances.

L’indice Fear & Greed de la crypto-monnaie est tombé à 27 il y a quelques jours, mais est actuellement à 40. Bien que ce soit toujours un territoire effrayant, cela pourrait être une solide opportunité d’achat.

Le modèle de prix actuel du BTC ressemble à celui de la phase de consolidation à laquelle nous avons assisté de mai à juillet 2021. La faiblesse devrait durer jusqu’au début janvier ou fin février 2022, puis nous pourrions assister à un rallye BTC qui vous mènera vers de nouveaux sommets. . avec des effets domino dans le reste des principales crypto-monnaies.

Pendant ce temps, l’industrie GameFi de 68 milliards de dollars, qui est un hybride de jeux blockchain et de DeFi, est à la hausse et devrait poursuivre sa croissance rapide en 2022, même dans un contexte de cryptage plus complet.

À l’heure actuelle, la plupart des portefeuilles (1,12 million) sont connectés à des jeux blockchain.

Le segment play-to-win a été motivé par le récit du métaverse, permettant aux joueurs de gagner des jetons pour leurs activités de jeu, qui peuvent être utilisés pour acheter des actifs dans le jeu ou échanger contre d’autres crypto-monnaies ou fiat sur les échanges.

Les jeux GameFi peuvent être classés en deux types :

Jeux de minage liquide

Des jeux entièrement basés sur le minage

Dans les jeux de minage liquide, les utilisateurs doivent mettre en gage des jetons ou NFT avant de pouvoir commencer à jouer, tandis que dans le deuxième type de jeu, les joueurs peuvent commencer immédiatement et recevoir des accessoires de jeu ou des équipements NFT qui peuvent être vendus avec un gain.

Pour qu’un projet GameFi réussisse, il est essentiel que le nombre de portefeuilles cryptographiques actifs continue de croître, ainsi que le volume des transactions et la valeur du jeu.

Vous trouverez ci-dessous les meilleurs DApps de la catégorie Jeux, classés par adresses de portefeuille uniques, qui continuent d’augmenter, il est donc logique que les jetons qui les alimentent soient également en plein essor.

Splinterlands est le jeu le plus populaire, avec 315 447 adresses de portefeuille uniques interagissant avec vos contrats intelligents au cours des 30 derniers jours et une valeur totale des actifs de 664 862 $.

C’est un jeu de cartes à collectionner, avec des cartes qui agissent comme des jetons non financiers et son design rappelle les cartes Pokémon et les personnages de World of Warcraft.

Tout au long du jeu, un monde mystique se révèle à travers un grand nombre de narrations. Ce jeu est basé sur la blockchain Steem et propose des transactions à grande vitesse. Bien que Splinterlands soit basé sur la blockchain HIVE, les actifs tokenisés de Splinterlands peuvent être transférés vers la blockchain WAX via le pont Splinterlands WAX.

Pour l’instant, son jeton SPS est au prix de 0,221667 $ et ne monte pas en flèche en raison de la faiblesse générale du marché, mais la popularité du projet pourrait conduire à de forts gains l’année prochaine.

Royaumes DeFi (BIJOU)

DeFi Kingdoms est un jeu, un DEX, un pool de liquidités et un marché pour les NFT rares alimentés par des utilitaires, le tout réalisé avec un pixel art fantastique induisant la nostalgie.

Le nombre d’adresses de portefeuille uniques interagissant avec les contrats intelligents DeFi Kingdom au cours des 30 derniers jours a atteint 286 539, soit une augmentation énorme de 439 % par rapport au mois précédent.

Son jeton JEWEL se négociait à 14,95 $ au moment d’écrire ces lignes, en hausse de 21% au cours des 7 derniers jours et a affiché une augmentation de 94% d’un mois à l’autre.

MOBOX : Agriculteur NFT (MBOX)

Cette plate-forme de jeu combine l’agriculture de rendement et les NFT agricoles pour créer un modèle gratuit pour jouer et jouer pour gagner. Le jeu avait 200 916 adresses de portefeuille uniques au cours des 30 derniers jours, 30% de plus que le mois précédent et un solde de 175 456 016,93 $

Au dernier contrôle, le token MBOX s’échangeait à 6,12 $, soit une augmentation de 6,3% au cours des dernières 24 heures et une augmentation de 19% au cours des 7 derniers jours.

X World Games (XWG)

X World Games est une application de jeu à thème sur le réseau BSC qui a un marché NFT. En plus du gameplay amélioré et des mécanismes de gain, les joueurs peuvent acquérir des actifs NFT qui devraient leur profiter avec des revenus à long terme générés par le volume de jeu.

Sa base d’utilisateurs a augmenté de 159,72 % au cours des 30 derniers jours pour atteindre 180 112 et la valeur totale des actifs dans les contrats intelligents DApp était de 2 909 449,32 $.

Le jeton XWG du projet se négociait à 0,0969 $ au moment de la rédaction de cet article.

