Où se situent la reine Elizabeth et le prince Harry en ce qui concerne les cadeaux de Noël cette année

Les choses peuvent être glaciales entre le prince Harry et la reine Elizabeth II en ce moment, mais cela ne veut pas dire que les traditions de Noël ne seront pas respectées. L’expert royal Neil Sean a expliqué sur sa chaîne YouTube que la reine enverra des cadeaux au prince Harry, à Meghan Markle et à leurs deux enfants, Archie et Lilbet, même s’ils resteront à la maison aux États-Unis pour les vacances.

« Il y aura des cadeaux mais ce sera très formel », a déclaré Sean à propos de l’échange de cadeaux avec les Sussex. « [The Queen] est beaucoup trop gracieux pour être trop enfantin pour ne pas inclure le prince Harry et Meghan Markle dans le paquet cadeau. Mais disons simplement que quoi qu’ils s’envoient, ce sera à distance. »

En raison de ses problèmes de santé persistants, il y a eu beaucoup de discussions sur les traditions de Noël que la reine pourra observer cette année. La monarque de 95 ans, qui occupe un bureau « léger » depuis que ses problèmes de santé sont apparus pour la première fois et qui n’a fait aucune apparition publique depuis la mi-octobre, aurait reçu le feu vert des médecins pour aller de l’avant avec le voyages et traditions des vacances annuelles de la famille royale.

Selon le Daily Mail, les festivités des Fêtes de Sa Majesté commenceront sa soirée privée pré-festive, qu’elle organise chaque année pour les membres de sa famille élargie. En raison de la pandémie, cependant, le rassemblement n’a pas eu lieu depuis 2019, 2021 devant marquer un retour à la normale malgré les récentes alertes à la santé de la reine. Une source a toutefois averti que « ce ne sera pas un Noël normal, mais comme de nombreuses familles à travers le pays, ce sera aussi normal que possible ». En tant que telle, la reine devrait organiser la fête au château de Windsor, où elle vit depuis le début de la pandémie, plutôt qu’au palais de Buckingham.

Peu de temps après la fête, la reine se rendra à son domaine de Sandringham à Norfolk pour Noël, où elle sera rejointe par d’autres membres de la famille royale pour les vacances. En raison de son âge et de son état de santé, la monarque renoncera à son voyage typique en train et s’envolera à la place pour East Anglia en hélicoptère.

En dehors des événements familiaux, le Daily Mail rapporte que le public peut également s’attendre à voir Sa Majesté, la première par le biais de son message de Noël annuel. Enregistré au château de Windsor avant de se rendre dans son domaine de Sandringham et diffusé dans le Commonwealth des Nations, le message de Noël est une tradition annuelle qui remonte à 1957. On s’attend à ce que dans son message de Noël 2021, la reine réfléchisse à la mort d’avril. de son mari, le prince Philip, ainsi que la démonstration « encourageante » de la force de la communauté observée dans tout le pays pendant la pandémie de Covid.