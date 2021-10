Où se situent les personnages de la succession dans la course au pouvoir

Jeremy Strong reste, comme toujours, dans l’équipe de Kendall. Mais l’acteur a déclaré que le triomphe n’était pas toujours bon pour le toxicomane en convalescence, que nous avons vu « se battre et échouer » au cours des deux dernières saisons.

« Maintenant, il est dans un endroit où il a fait la chose qu’il n’a jamais été capable de faire et a trouvé le courage de le faire. Et il y a cet espoir que je pense que nous avons tous en tant que personnes, que si nous réalisons certaines choses ou nous faisons certaines choses, cela comblera un certain vide en nous et nous remplira », a-t-il déclaré. « [But] quand cette chose comble ce vide, tu es encore plus foutu qu’avant. »

Il a poursuivi: « C’est des rapides d’eau vive de classe cinq pour Kendall. Je pense qu’une fois de plus il se sent prêt à obtenir ce qu’il veut et encore une fois, de manière très ingénieuse de la part de l’écrivain, c’est contrecarré et renversé. «

En fait, c’était le destin de Kendall dès la conception de la série. Strong s’est rappelé avoir visité la chambre de l’écrivain il y a quelques années et avoir vu une note qui disait: « Kendall gagne mais perd ».

« Et nous voyons fondamentalement cette dynamique se dérouler à travers toutes les saisons, vraiment. Et c’est différent à chaque fois et cela s’enfonce plus profondément à chaque fois », a expliqué l’acteur.