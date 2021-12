Où se trouve Fort Barwara ? Des intérieurs aux prix des suites, tout savoir sur le lieu de mariage de Vicky-Katrina

Fort Barwara à Chauth Ka Barwara, ville de Sawai Madhopur (Image avec l’aimable autorisation : Six Senses)

Le mariage secret de Vicky Kaushal et Katrina Kaif est en train de briser Internet. Le duo d’acteurs a été vu en train de partir pour leur mariage à destination de l’aéroport de Mumbai lundi et leurs fans ont suscité beaucoup d’intérêt autour du profil des invités, des célébrations, de la tenue des mariés et du lieu du mariage.

Le grand palais de Six Senses Fort Barwara à Chauth Ka Barwara, ville de Sawai Madhopur, accueille le mariage et les célébrations qui le précèdent. Le magnifique fort du 14ème siècle appartenant à l’origine à une famille royale du Rajasthan a été converti pour devenir un sanctuaire de bien-être des six sens. Le site Web du complexe indique que le design réinterprète l’ambiance gracieuse et royale d’une époque révolue datant de 700 ans.

Complexe avec vue sur le lac Barwara et la forêt à l’est

Le Six Senses est entouré de forêts pittoresques et surplombe le lac et le temple de Barwara. L’hôtel se trouve à trois heures de route de Jaipur et à 30 minutes de route du parc national de Ranthambore . L’escouade ‘Victrina » Shaadi aurait organisé un safari animalier pour les invités du parc national.

Costumes royaux pour se détendre pour les invités

Il y a 48 suites royales dans la propriété, chacune d’une superficie de 753 à 3,014 pieds carrés. L’aile ouest offre une vue sur le village de Barwara et au-delà tandis que l’aile est surplombe la campagne.

L’hébergement est inspiré du mode de vie royal du Rajasthan et interprète la riche histoire du fort. Matelas faits à la main, literie en coton doux marie l’état de la technologie rat pour un séjour confortable et luxueux. La suite la moins chère ici est au prix de Rs 64K par nuit en semaine hors saison. La suite la plus exclusive coûte Rs 5,3 lakh par nuit.

Chaque suite dispose d’un espace de vie séparé, d’une chambre, d’une salle de bains et d’un coin douche. Il y a un jardin extérieur privé et chaque décor est fait dans le style du Rajasthan. La suite la plus chère dispose également d’un coin repas, de deux chambres séparées, d’un coin gourmand, d’une piscine privée, d’un jardin privé clos en plus d’autres espaces. La suite surplombe la chaîne de montagnes, le lac et le temple d’Aravali et dispose d’hôtes de service dédiés à votre disposition pour tous les besoins.

Selon un rapport de la PTI, les mariages ont commencé avec sangeet, mehendi suivis de la cérémonie de mariage — auront lieu du 7 au 9 décembre. Le mariage va être une affaire privée et intime avec uniquement la famille immédiate et les amis proches. Les profils d’invités incluent Neha Dhupia, Angad Bedi, Sharvari Wagh, Mini Mathur, Kabir Khan. Il est rapporté que les téléphones portables ont été interdits de fonctions et que les drones autour du site seraient immédiatement abattus.

