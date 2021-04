Où se trouvent Gonzaga et Baylor? Plus d’autres faits sur chacun

Le match de championnat national du tournoi NCAA masculin 2021 est à nos portes, Gonzaga et Baylor se rencontrant enfin après l’annulation de leur match prévu en décembre en raison de Covid. Maintenant, nous avons enfin le jeu que tout le monde voulait voir, et il est livré avec le bonus supplémentaire d’être pour le prix ultime.

Gonzaga entre dans le match invaincu, essayant de devenir la première équipe masculine depuis les Indiana Hoosiers de 1976 à diriger la table et à remporter le championnat. C’est plus facile à dire qu’à faire, en particulier contre Baylor, qui a obtenu une fiche de 27-2 cette saison et a éliminé Houston, deuxième tête de série, dans le Final Four. Ce sont les deux meilleures équipes de basketball universitaire masculin de toute l’année.

Malgré tout ce succès, il y a encore beaucoup de choses que la plupart des gens ne savent pas sur Gonzaga et Baylor, et ce n’est pas grave. Personne n’aime tout savoir de toute façon. Alors plongeons un peu dans les écoles pour aider à compléter vos connaissances avant le match de championnat.

Où est Gonzaga? Plus quatre autres choses à savoir sur l’école

Où se trouve Gonzaga?

Chaque mois de mars, les gens sont extrêmement intéressés par l’emplacement de Gonzaga. Les résultats de recherche montent en flèche pour les personnes se demandant où se trouve Gonzaga chaque année, et ne sont tombés qu’en 2020 car le tournoi a été annulé.

Savez-vous? Sans googler, pouvez-vous savoir où se trouve Gonzaga?

Olympia, Washington Tacoma, Washington Salem, Oregon Spokane, Washington Medford, Oregon

Réponse: C’est Spokane, Washington

Quelle est l’histoire de l’école?

Fondée en 1877, l’université catholique a été créée par le missionnaire jésuite Joseph Cataldo, qui craignait essentiellement que les protestants aient la possibilité de faire du prosélytisme auprès des Amérindiens avant que les catholiques aient une chance. Commençant par une série d’écoles, la mission éducative s’est finalement étendue au collège et a eu du mal à trouver des financements. Le gouvernement local n’aiderait avec des fonds pour l’école que si Cataldo promettait que ce ne serait que «blancs», ce qui était en opposition directe avec son rêve de donner aux Amérindiens une éducation catholique, alors il a finalement convaincu Rome d’aider avec le financement, vantant son crainte que les protestants et les méthodistes construisent une école avant les catholiques, si on leur en donne la chance.

En dehors du sport, qui sont certains de leurs anciens élèves notables?

Bing Crosby est diplômé de Gonzaga, tout comme l’ancienne gouverneure de Washington, Christine Gregoire.

Qui est le meilleur basketteur à jouer pour Gonzaga?

Gonzaga a envoyé des dizaines de joueurs en NBA, mais sans aucun doute la plus grande star à avoir joué pour les Zags est John Stockton, intronisé au Basketball Hall of Fame.

Quel est le succès de Gonzaga ces derniers temps?

Gonzaga a atteint au moins le Sweet 16 lors des six derniers tournois de la NCAA. Ils ont atteint le match de championnat national en 2017 et ont perdu un match serré contre la Caroline du Nord. Mark Few est l’entraîneur-chef du programme depuis 1999 et n’a jamais manqué le tournoi de la NCAA

Où est Baylor? Plus quatre autres choses à savoir sur l’école

Où se trouve Baylor?

La plupart des gens comprennent assez bien que Baylor est au Texas, mais comme nous le savons tous, le Texas est énorme. Cela a conduit à la même prolifération d’intérêt quant à l’endroit où se trouve l’école chaque année en mars, mais peut-être pas aux mêmes niveaux que Gonzaga.

Savez-vous où est Baylor?

Corpus Christi, Texas Waco, Texas San Antonio, Texas Fort Worth, Texas Plano, Texas

Réponse: C’est Waco, Texas.

Quelle est l’histoire de l’école?

Également une école privée avec des racines religieuses, Baylor a été fondée en 1845 par l’Union Baptist Association. Ils croyaient que le Texas avait besoin d’une université baptiste agréée et ont demandé à l’État un acte du congrès pour la création de l’école. L’Union Baptist Association a décidé de nommer l’école d’après le juge REB Baylor, un ministre ordonné, un juge et un membre clé en proposant l’école et en la poussant à travers le congrès. Le premier groupe d’étudiants devait fréquenter la chapelle dans le cadre du programme éducatif, et cette tradition perdure aujourd’hui à l’école.

En dehors du sport, qui sont des anciens notables?

Nous avons une assez grande liste de personnes notables en dehors du monde du sport qui ont fréquenté l’Université. Willie Nelson, Jeff Dunham, Trey Wingo et Rand Paul.

Qui est le meilleur basketteur à jouer pour Baylor?

Du côté des hommes, ça a été un peu un terrain vague, pour être honnête. Cependant, l’équipe féminine stellaire de Baylor a donné la WNBA Brittney Griner, qui est destinée à être intronisée au Temple de la renommée.

Quel est le succès de Baylor ces derniers temps?

Baylor basketball n’avait fait qu’une seule apparition au tournoi de la NCAA depuis 1950 lorsque Scott Drew a obtenu le poste en 2003. Il a transformé les Bears en une équipe de tournoi cohérente depuis, avec le programme atteignant March Madness dans six des sept derniers tournois. Drew avait auparavant mené l’équipe à l’Elite Eight à deux reprises en 2010 et 2012, mais c’est la première fois que l’école participe au Final Four depuis 1950.

Incidents à l’intérieur du département des sports de Baylor

Toute discussion sur l’athlétisme Baylor doit inclure deux incidents majeurs qui se sont produits au cours des 20 dernières années. Plus récemment, une vaste enquête sur l’université a révélé des problèmes systémiques concernant la manière dont les allégations de viol et d’abus sexuels étaient traitées au sein du département de football. Le scandale a entraîné le licenciement de l’entraîneur-chef Art Briles et le licenciement de Ken Starr en tant que président de l’université. Vous trouverez ici plus d’informations sur les nombreux problèmes qui se posent à Baylor à l’époque.

En 2003, le basketball Baylor a été sanctionné par la NCAA après l’assassinat de l’attaquant Patrick Dennehy par son coéquipier Carlton Dotson. Dotson a tué Dennehy à la suite d’une dispute au cours de laquelle les deux hommes tiraient des armes dans la région de Waco. L’enquête sur la disparition du joueur a conduit Dotson à être arrêté et condamné à 35 ans de prison, tandis que l’enquête ultérieure de la NCAA a révélé de nombreux problèmes au sein du programme, pour lesquels Baylor a été sanctionné. L’entraîneur-chef Dave Bliss a été congédié en conséquence, avec Scott Drew prenant le relais. Drew reste l’entraîneur de Baylor aujourd’hui.