Où se trouvent les meilleurs hotspots de nouvelles constructions sur le marché immobilier britannique ?

Une étude récente montre que les villes et villages du nord sont devenus les emplacements les plus chauds pour les nouvelles constructions au Royaume-Uni. Qu’attendent les acheteurs d’un logement neuf ?

Une étude de la demande de logements neufs a révélé que neuf des dix emplacements les plus recherchés se trouvent au nord de Birmingham. Ceci était basé sur les données de recherche Google liées aux « nouvelles constructions de maisons » et a été réalisé par Insinkerator.

Northampton dans les East Midlands a pris la première place en tant qu’emplacement le plus demandé pour les maisons neuves. Avec 2 564 recherches pour 100 000 habitants par an, c’est 25 fois plus qu’à Londres. La capitale est actuellement à la traîne dans la demande de nouvelles constructions.

Édimbourg et Aberdeen sont arrivés deuxième et troisième avec respectivement 2 172 et 1 994 recherches pour 100 000 habitants. York a terminé quatrième avec 1766. Et Leicester et Derby suivaient de près avec respectivement 1 662 et 1 586 recherches.

Les grandes villes sont aussi des points chauds

Il est intéressant de noter que ce ne sont pas seulement les villes moins peuplées qui connaissent une forte demande de constructions neuves. Abritant une population de plus d’un million d’habitants, Glasgow est arrivée en septième position avec 1 499 recherches pour 100 000 habitants et un volume de recherche en ligne annuel total de 15 240.

Liverpool est arrivé neuvième. Avec une population de 648 900 habitants, la ville comptait 1 479 recherches pour 100 000 habitants et un volume de recherche en ligne total de 9 600 par an. Leeds suivait de près pour compléter le top 10. Avec une population de 793 140 habitants, la ville a enregistré 1 362 recherches pour 100 000 habitants et 10 800 volume total de recherche en ligne chaque année.

Lorsque la taille de la population est déduite des classements, la plus grande demande de nouvelles constructions se situe à Manchester avec 22 320 recherches par an. Et Birmingham arrive en deuxième position avec 15 840 recherches. Cela montre que les villes régionales connaissent une demande particulièrement forte pour les propriétés neuves.

Demande de propriétés neuves

Insinkerator a également mené une étude auprès de 270 ménages à travers le Royaume-Uni pour savoir s’ils cherchaient à acheter une nouvelle maison et ce que les acheteurs potentiels recherchent dans les logements neufs. D’ici trois ans, 58 % des locataires actuels espèrent devenir primo-accédants. Et environ la moitié des propriétaires existants cherchent à acheter une nouvelle propriété.

Avec une forte demande observée sur le marché immobilier britannique, la demande a également été élevée pour les nouvelles constructions. Récemment, la livraison de nouvelles constructions a atteint le chiffre le plus élevé en plus de 20 ans alors que le secteur de la construction de logements a rebondi après la pandémie de COVID-19.

L’achat d’une nouvelle construction présente de nombreux avantages. Les propriétés modernes sont devenues attrayantes pour les acheteurs, les investisseurs immobiliers et les locataires. Cela inclut l’absence de chaîne, ce qui peut ralentir ou même s’effondrer une transaction immobilière.

De plus, il y a une tranquillité d’esprit car les nouvelles constructions sont livrées avec une garantie. De nouvelles propriétés ont également été construites selon les dernières normes environnementales, ce qui les rend moins chères à exploiter. Et dans l’ensemble, ils sont beaucoup plus attrayants que les propriétés plus anciennes et fatiguées.

Paul Gibbens, spécialiste de l’immobilier chez Housebuyers4u, déclare : « Le marché de la construction neuve offre aux acheteurs une solution clé en main en ce sens qu’ils sont sans tracas, avec la garantie de ne pas trop se soucier de l’entretien pendant quelques années.

« Avec les gens de plus en plus soucieux de l’environnement et à la recherche de toutes les dernières technologies pour améliorer leur efficacité, la demande de logements neufs a été assez solide au cours de la dernière décennie. Bon nombre des éléments attendus dans les nouvelles constructions, tels que les fenêtres à double ou même triple vitrage, les murs, les toits et les portes isolés, et le chauffage écoénergétique sont tous courants dans les nouvelles propriétés.

Que recherchent les acheteurs ?

Au cours des dernières années, les désirs et les besoins des acheteurs de maison ont changé. Les acheteurs s’intéressent de plus en plus à la durabilité. Cela conduit de nombreuses personnes à rechercher des maisons plus écoénergétiques qui offrent également des caractéristiques écologiques.

De plus, les priorités immobilières ont changé avec l’augmentation du travail flexible. De plus en plus de gens recherchent maintenant des maisons avec plus d’espace et d’espace pour un bureau à domicile en particulier.

L’étude d’Insinkerator a révélé que 67% des acheteurs potentiels accordent la plus haute priorité à la présence d’espaces verts à proximité, soit directement à côté de la maison, soit accessibles à proximité. Les préoccupations environnementales sont également une priorité absolue pour beaucoup.

Parmi les acheteurs potentiels, 61 % privilégient le chauffage et les accessoires écoénergétiques. De plus, 44% souhaitent que leur maison soit aménagée pour une vie respectueuse de l’environnement. Cela comprend les systèmes d’énergie renouvelable, l’élimination des déchets alimentaires et le recyclage. Et 33% souhaitent que leur maison soit construite de manière durable.