Où se trouvent maintenant 9 superstars des Jeux olympiques de Rio 2016

Puis: Il a remporté sa 12e médaille olympique au relais 4×200 mètres nage libre, mais son séjour à Rio restera dans les mémoires pour cela. De USA TODAY Sports :

Quatre nageurs ont été impliqués dans l’incident après une nuit de fête après la fin de la compétition olympique de natation. La mère de Lochte, Ileana Lochte, a déclaré à USA TODAY Sports le lendemain matin que son fils avait été volé. Fox Australia a d’abord signalé l’incident, qui s’est transformé en un cycle d’actualités d’une semaine au cours duquel Lochte a révisé son récit de ce qui s’était passé et a reconnu avoir exagéré certains détails. Mais il a maintenu son histoire selon laquelle lui et ses coéquipiers ont été détenus sous la menace d’une arme et contraints de payer de l’argent pour pouvoir partir.

Les détails initialement embellis par Lochte – à propos d’une arme à feu contre son front, par exemple – ont attiré l’attention des autorités de Rio, qui ont rencontré les nageurs pour recueillir des déclarations et commencer leur propre enquête, qui s’est rapidement transformée en autorités de Rio alléguant lors d’une conférence de presse. que les nageurs avaient déposé un faux rapport de police. Les autorités ont déclaré plus tard que seuls Lochte et Jimmy Feigen avaient fait de fausses déclarations à la police, et les deux autres, Gunnar Bentz et Jack Conger, ont été considérés comme des témoins.