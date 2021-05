Où sera l’entraîneur de Miroslav Klose du Bayern Munich la saison prochaine?

Tout récemment, Miroslav Klose a confirmé les rumeurs – il se séparera du Bayern Munich à la fin de la saison en cours. Bien que l’on ne sache pas où Klose va continuer sa carrière d’entraîneur, quelques postes émergent pour l’ancien attaquant.

Klose partira de Munich comme Hansi Flick. Plusieurs rumeurs suggèrent que Klose pourrait être tenté de rejoindre Hansi Flick en équipe nationale allemande, mais d’autres suggèrent qu’il pourrait vouloir essayer d’être entraîneur-chef d’un club de Bundesliga la saison prochaine.

Miro Klose a reçu plusieurs demandes d’Allemagne et de l’étranger. Son objectif est de reprendre une équipe de 1ère division, mais une équipe de 2e division avec un bon projet pourrait le convaincre. Suivre Flick à la DFB est une option pour Klose, mais il tend davantage vers un rôle d’entraîneur-chef [Bild] pic.twitter.com/awZdRBQKvX – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 18 mai 2021

Le journal allemand Express dit qu’il y a une réelle possibilité que Klose prenne en charge Fortuna Düsseldorf. Les pourparlers entre les deux parties auraient déjà eu lieu, Klose étant devenu l’un des meilleurs candidats de Fortuna.

Y a-t-il une chance réelle que Klose se retrouve à Düsseldorf? Selon la même source – oui, il y en a! En tant que président actuel de Fortuna, Klaus Allofs a une excellente relation avec Klose et était l’homme chargé de ramener l’attaquant au Werder Brême en 2004.

Miroslav Klose avait ceci à dire: «Pour le moment, je suis toujours en quarantaine d’hôtel avec le FC Bayern et je ne peux pas encore tenir les pourparlers finaux sur mon avenir. Mais il y a plusieurs options intéressantes, et je suis sûr qu’une décision sera prise rapidement sur ce que je ferai dans la saison à venir. Et comme je l’ai dit – je décide, personne d’autre!