Où seront célébrées les dix messes « pour l’âme de Francisco Franco » en Espagne ?

17/11/2021

Act à 12h31 CET

Luis Rendueles

Dix églises catholiques de beaucoup d’autres villes espagnoles ils célébreront des messes à partir de ce vendredi »au suffrage pour l’âme de Francisco Franco et tous les Déchus pour Dieu et pour l’Espagne « , comme l’a appris CASO ABIERTO, la chaîne de presse et d’événements de Prensa Ibérica. Dans chacun d’eux, les organisateurs ont déjà l’autorisation et l’approbation des curés et prêtres respectifs.

Le premier de la série, prévu à Alicante le jeudi 18 novembre, a été suspendu après que la Generalitat valencienne a mis en garde contre d’éventuelles sanctions car ce type d’hommage pourrait aller à l’encontre de la loi sur la mémoire historique.

Après la chute de la cérémonie d’Alicante, la première des messes prévues à la mémoire du dictateur Il se tiendra à Séville, le vendredi 19 novembre, et se déroulera dans l’église d’El Salvador dans la capitale andalouse.

Le 20-N, six

Samedi 20 novembre, anniversaire de la mort de Franco, six cérémonies religieuses seront célébrées pour son âme, toutes organisées par des délégations de la Fondation Francisco Franco, comme l’a confirmé à CASO ABIERTO par son président exécutif, le général à la retraite Juan Chicharro.

La première cérémonie aura lieu au Couvent de Las Descalzas, devant la Capitainerie Militaire de Badajoz, à treize heures trente.

Les organisateurs de la messe à Santa Cruz de Tenerife ont demandé la protection de la police

Le 20 novembre également, à six heures de l’après-midi, il y aura une messe en l’honneur du dictateur à l’église de San José, à Santa Cruz de Tenerife. Pour cet appel, les organisateurs ont demandé une protection policière, après plusieurs incidents survenus lors d’une autre cérémonie religieuse à la mémoire du dictateur tenue en 2019, lorsque certains antifascistes ont jeté des œufs et sont venus peindre l’église.

Le même jour, mais à sept heures de l’après-midi, il y aura des messes à la mémoire de Francisco Franco dans la chapelle du Sagrario de la cathédrale de Grenade et dans la paroisse de Notre-Dame de la Vallée, à Ceuta.

Une demi-heure plus tard, la cérémonie religieuse franquiste commencera dans le église de Santiago el Mayor, à Saragosse. A huit heures de l’après-midi, il y en aura un autre similaire dans le église de San Torcuato, à Zamora et un autre dans la paroisse de Saint Vincent de Paul, à Albacete.

A Madrid, le lundi

A Madrid, le Fondation Franco a obtenu les permis de l’église de la Paroisse des Douze Apôtres, rue Velázquez, pour célébrer une messe semblable aux autres. Ce sera le lundi 22 novembre à neuf heures moins le quart.

La dernière messe prévue en l’honneur de Franco sera célébrée le mardi 23 novembre à la Paroisse Stella Maris, à Malaga. Dans cette ville, il y aura une offrande florale devant la croix des morts.

Ce sont les masses « au suffrage pour l’âme de Franco » convoqué en Espagne :

Séville: 19 novembre à l’église d’El Salvador.Badajoz: 20 novembre au Couvent de Las Descalzas.Santa Cruz de Ténérife: 20 novembre à l’église de San José.grenade: 20 novembre dans la chapelle du Sagrario de la cathédrale de Grenade.Ceuta: 20 novembre à la paroisse Notre-Dame de la Vallée.Saragosse: 20 novembre à église de Santiago el Mayor.Zamora: 20 novembre à l’église de San Torcuato.Albacete: 20 novembre dans la paroisse de San Vicente de Paúl.Madrid: 22 novembre à la paroisse des Douze Apôtres.Malaga: 23 novembre à la paroisse de Stella Maris.