Où seront les funérailles de Betty White ?

Les plans pour les funérailles de l’actrice américaine emblématique Betty White ont été révélés… en quelque sorte.

TMZ a été le premier à annoncer la mort de l’actrice américaine bien-aimée et son agent a par la suite confirmé la nouvelle avec People.

Betty est décédée le 31 décembre 2021, 17 jours seulement avant ce qui aurait été son 100e anniversaire.

« Même si Betty était sur le point d’avoir 100 ans, je pensais qu’elle vivrait éternellement », a déclaré son agent, Jeff Witjas, à People dans un communiqué. « Elle va tellement me manquer ainsi que le monde animal qu’elle aimait tant. Je ne pense pas que Betty ait jamais eu peur de mourir parce qu’elle a toujours voulu être avec son mari le plus cher, Allen Ludden. Elle croyait qu’elle serait à nouveau avec lui ».

Les détails de ses funérailles ont maintenant été révélés.

Voici tout ce que vous devez savoir :

Les funérailles de Betty White seront « gérées en privé »

L’agent de Betty a révélé que ses projets d’enterrement resteraient secrets.

« Les arrangements sont traités en privé et c’était le souhait de Betty », a déclaré Jeff Witjas à US Weekly le 5 janvier 2022. « Comme dans la vie, elle n’a jamais voulu que les gens fassent des histoires pour elle. »

Son agent a également suggéré que les fans fassent un don à certaines des causes soutenues par Betty, notamment le zoo de Los Angeles, Tree People, Monterey Bay Aquarium, Wildlife Learning Center, Actors and Animals for Others, The Aquarium of the Pacific et Guide Dogs For. Aveugle.

Les derniers mots de Betty ont été adressés à son défunt mari

Selon Page Six, Vicki Lawrence, l’ancienne co-star de Betty dans Mama’s Family, a révélé les derniers mots de l’actrice après avoir parlé avec sa partenaire Carol Burnett.

« J’ai envoyé un texto à Carol et lui ai dit: » Je déteste ça. C’est horrible de voir partir les gens que vous aimez tant », a déclaré Vicki au magazine. « Carol a répondu et a dit: » Je sais, je sais. J’ai parlé à l’assistante de Betty, qui était avec elle lorsqu’elle est décédée, et elle m’a dit que le dernier mot qui est sorti de sa bouche était « Allen ».

Allen était le nom du mari de Betty, avec qui elle était mariée de 1963 jusqu’à sa mort en 1981, a rapporté le média.

En juin 2012, Betty a déclaré à CBS News Sunday Morning qu’elle n’avait jamais ressenti le besoin de se remarier, selon US Weekly.

« Quand vous avez eu le meilleur, qui a besoin du reste ? Elle était spéciale. C’était très spécial. Mais cela ne vous empêche pas de vous amuser avec quelqu’un et de sortir et de sortir avec quelqu’un. Et Robert Redford n’appelle jamais. »

Betty a déclaré qu’elle était « heureuse d’être en vie » lors de la dernière interview avant sa mort le soir du Nouvel An.

Betty a donné une dernière interview avant sa mort le soir du Nouvel An 2021. L’interview était en cours pour célébrer ce qui aurait été son 100e anniversaire.

«Je suis tellement chanceux d’être en si bonne santé et de me sentir si bien à cet âge. C’est incroyable », a-t-il déclaré à People.

