Où seront Lucid Motors dans 5 ans ?

Moteurs lucides est un constructeur de véhicules électriques de luxe – devenu public grâce à une fusion SPAC avec Capitale de Churchill (NYSE :CCIV) — produire des véhicules qui ne font aucun compromis sur les performances. Et ils séduisent une gamme de clients que Tesla a commencé à délaisser.

Leur technologie de pointe rivalise avec celle de Tesla, et leur technologie de batterie est particulièrement impressionnante. Certains de leurs modèles ont une portée de plus de 500 milles, et aucun modèle n’a une portée inférieure à 400 milles et plus. Leur modèle le plus haut de gamme, le 1080HP de Lucid Air Dream.

Ce qu’ils font est impressionnant.

Lorsqu’ils deviennent publics dans le cadre d’une fusion avec Capitale de Churchill,

Prendre le relais là où les autres l’ont laissé

Tesla (NASDAQ :TSLA) a été le vaisseau-mère de l’industrie des véhicules électriques pendant un certain temps. En fait, nous sommes optimistes sur Tesla depuis si longtemps que nous avons marqué nos lecteurs de plus de 2000% de gains sur l’action. Mais parfois, même les grandes choses ont une fin.

Pendant très longtemps, les actions EV ont suivi les actions TSLA partout où elles allaient. En haut ou en bas, tous les autres stocks de véhicules électriques ont emboîté le pas.

Mais ce n’est plus vrai. Lucid Motors a augmenté de 35% au cours du mois dernier et Tesla a baissé de 3% au cours de la même période.

Pourquoi est-ce?

Parce qu’il devient clair que Lucid Motors va fournir une concurrence féroce à Tesla, en particulier dans le canal de luxe haut de gamme. Là où Tesla risque de perdre beaucoup de parts de marché, nous pensons que Lucid peut intervenir et dominer.

Les développements récents n’ont fait que renforcer cette thèse.

Tesla a annulé sa Model S Plaid +, sa version d’une autonomie de plus de 500 milles et la seule version capable de rivaliser avec l’Air Dream Edition de Lucid Motors en termes d’autonomie. C’est une grande victoire pour Lucid. Leur Air Dream est à lui seul le meilleur véhicule électrique performant du marché.

Pendant ce temps, Tesla a sorti son modèle S Plaid et il n’y a eu aucun moment de « chute de micro ». Tout s’est déroulé comme prévu, ce qui est une excellente nouvelle pour les autres entreprises, mais pas pour Tesla, car cela signifie qu’elles pourraient maximiser sa technologie sous-jacente.

Et ce n’est certainement pas bon. Cela signifierait que le point maximum de Tesla est inférieur au point maximum actuel de Lucid.

Faites un road trip avec CCIV Stock

Il semble que Lucid sera le vainqueur de la course des véhicules électriques de luxe, au moins pour les prochaines années.

Cela signifie que l’action CCIV continuera à surperformer l’action TSLA, car Tesla (avec une capitalisation boursière de 590 milliards de dollars) devrait dominer le marché des véhicules électriques dans un avenir prévisible. S’ils ne le font pas, le stock chutera.

Pendant ce temps, Lucid Motors (avec une capitalisation boursière de 40 milliards de dollars) est facturé pour certains gains de parts de marché sur le marché des véhicules électriques. Et si ces gains de véhicules électriques sont aussi importants que nous le pensons, le stock de CCIV augmentera.

Un plan de match pour les 6 à 12 prochains mois ? Vendez des actions TSLA en force. Achetez des actions CCIV en cas de faiblesse.

Au cours des trois à cinq prochaines années, l’action de Lucid surpassera de manière significative celle de Tesla par rapport aux niveaux actuels.

Où seront Lucid Motors dans cinq ans ?

Dans cinq ans, voici où nous voyons Lucid Motors dans le contexte général de l’industrie des véhicules électriques.

D’une part, ils seront seuls en tant que marque de facto de véhicules électriques de luxe – au-dessus de Tesla, Audi et Porsche. Ils seront dans une classe à part en termes de marque et de technologie.

Ils auront également des magasins dans tous les centres commerciaux de grande classe, comme Tesla le fait aujourd’hui. Ces magasins seront régulièrement plus fréquentés que les magasins Tesla. Ils seront aussi plus beaux et plus chics.

Lucid Motors vendra des centaines de milliers de voitures par an, à des prix très élevés, avec des marges extrêmement avantageuses. Nous parlons d’une entreprise de plus de 20 milliards de dollars de revenus d’ici 2026, avec plus de 20 % de marges brutes.

À toutes fins utiles, Lucid Motors sera dans cinq ans là où Tesla était autour de 2019 ou 2020. Et à la fin de 2020, Tesla valait 650 milliards de dollars.

Bilan des actions CCIV

Nous observons maintenant que les actions de CCIV surperforment TSLA, mais ce que nous examinons vraiment, c’est la supériorité imminente de Lucid dans l’industrie des véhicules électriques dans un avenir plus lointain.

Tesla a annulé son modèle concurrent et se retire de la course aux voitures de luxe. Tesla vient de faciliter le travail de Lucid.

Si vous regardez également la bataille des actions EV avec nous et que vous souhaitez suivre notre stratégie actuelle, restez à l’affût des points forts des actions TSLA à vendre et des actions CCIV pour vous joindre à l’action.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

