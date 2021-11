Antwain Fowler — le gamin qui a demandé « où allons-nous manger ? » — est mort.

Son compte Instagram officiel a confirmé la triste nouvelle dimanche, avec un nouveau post qui semble avoir été écrit par sa mère, China. Son message se lit comme suit : « La douleur dans mon cœur ne ressemble à aucune autre Pourquoi Dieu !!! » Sa légende était similaire … « Jamais dans un million d’années, mon cœur n’est pas sorti de ma poitrine !!!! »

La cause exacte du décès n’a pas encore été révélée, mais il semble que son décès soit lié à une maladie qu’il combat depuis un certain temps maintenant – une maladie qui a affecté son système immunitaire, rien de moins. C’est ce qu’on appelle l’entéropathie auto-immune… qui inhibe la capacité du corps à absorber la nutrition.

Selon un GoFundMe page commencée par sa mère, Antwain a dû lutter contre cela depuis 2015 – juste un an après sa naissance. Il semble qu’il ait été dans et hors des hôpitaux pendant la majeure partie de sa jeune vie … et qu’il a été aidé avec du matériel médical en cours de route.

AF est devenu une célébrité sur Internet au cours des deux dernières années avec des publications amusantes sur Instagram et YouTube qui présentaient ses plaisanteries spirituelles et sa grande personnalité. Plus précisément, on se souviendra peut-être de lui pour le clip de 4 secondes de lui sur le siège arrière, demandant ce qui était au menu ce jour-là.

Il y a eu plusieurs autres articles de lui qui sont devenus viraux depuis, mais celui-ci pourrait les surpasser tous. Il a gagné des centaines de milliers de followers entre ses différents profils.

On dirait qu’Antwain a récemment subi une sorte de procédure pour l’aider à regagner sa masse musculaire, et sa mère avait l’air d’espérer qu’il se rétablirait complètement.

Le garçon n’avait que 6 ans. DÉCHIRURE