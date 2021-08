Où sont les bacs ?

Tokyo semble être l’endroit idéal pour se perdre en vacances. Une culture différente, des coutumes opposées à celles occidentales, des coins surprenants sans fin, une gastronomie fascinante (pas seulement des sushis) et un contraste extraordinaire entre les gratte-ciel, les ponts, la mer et les rues bondées où il fait toujours jour. La ville vit 24 heures sur 24, donc peu importe quand vous quittez l’hôtel et fusionnez avec la capitale du Soleil Levant.

Notons d’avance que tout ce que le journaliste raconte ci-dessous est de la pure fiction, puisqu’il est absolument interdit de faire du tourisme et de se promener dans les 14 premiers jours de séjour au Japon. Ne les laissez pas penser que cet envoyé spécial a osé enfreindre les règles, alors disons qu’il réside dans le monde de l’imagination que j’ai quitté hier bien plus loin que deux pâtés de maisons de mon hôtel dans le quartier de Shinjuku.

La ville est aussi ordonnée que les pensées des voisins japonais. Pas le moindre indice de la flexibilité ou de l’informalité des Latinos. Ils vous le disent avec le sourire, mais n’insistez pas : vous ne pouvez pas enfreindre leurs règles strictes, leurs nombreuses règles et leurs protocoles complexes.

Revenons à l’organisation. Shibuya est la zone de la mode ; Shinjuku, celui des grands immeubles et des commerces de nombreux zéros ; Ueno, musées et parcs; Akihabara, le Disneyworld de l’électronique. On dit que Tokyo est propre pour tous les pores de votre peau. Ce n’est pas tout à fait vrai. Il n’y a pas de poubelles, pas une seule, et on peut supposer que les Japonais accumulent des ordures et des déchets dans leurs poches et leurs sacs à dos jusqu’à ce qu’ils atteignent leurs maisons respectives.

Les visiteurs peuvent désormais demander mille fois à une caissière ou à un commis de supermarché de leur faire la faveur de jeter la théière qu’ils transportent dans leur bac de recyclage, ce qui, avec un sourire jusqu’aux oreilles, leur expliquera qu’ils ne le sont pas. , ce qui n’est pas le cas. possible. Et quoi manger ? Bon, il y a de tout et les produits de la même marque que l’on connaît assez bien en Europe (Starbucks, Pringles, voire l’Aquarius) ont des saveurs et des nuances différentes pour le palais asiatique. Je pense qu’il va sans dire que même McDonald’s a changé les noms de ses burgers, presque tous accompagnés de sauce teriyakki.

Sans le moindre signe que la ville célèbre les Jeux, les produits officiels de Tokyo 2020 sont devenus des objets presque obsolètes, acculés au fond des magasins et auxquels presque personne ne s’intéresse. Je suppose qu’ils vont bientôt baisser la barre avec les prix ; tout comme ils devraient déjà le faire avec les restrictions. Pour l’instant, ils nous ont déjà donné une carte de transport que nous pouvons utiliser à partir de mercredi (alors que les Jeux se terminent déjà). Cela dit, rappelez-vous que tout ce qui est décrit ci-dessus n’est que le fruit de l’imagination de celui qui l’écrit. Les journalistes ne peuvent toujours pas quitter l’hôtel, sauf pour des raisons strictement indispensables. Comment informer les Espagnols de ces Jeux sans sel ni poivre, orphelins de presque tout, jusqu’à hier même de médailles, qui sont cotées au prix de l’or. Jamais mieux dit.